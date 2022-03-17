營養師分享女兒染疫康復過程　用一款湯水加快復原減痰咳

第五波疫情確診人數大增，不少小朋友也難逃「中招」。有營養師的女兒也不幸染疫，不但發燒至39度，還出現頭暈、嘔吐、出皮疹、喉嚨痛、咳嗽和有痰等症狀。其女兒患病尾聲，她開始煲一款抗疫湯水，女兒飲用後加速痊癒的步伐！



香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）分享，小女兒早前不幸感染新冠病毒，推測是出門前往注射疫苗時受感染，在注射後3日發病。「一路Zoom class時，細女話頭暈喺度喊，喊幾喊仲嘔咗出嚟」，探熱後發現女兒正在發燒達39度。

Kathy憶述，女兒除了發燒、嘔吐之外，還出現喉嚨痛、手現痕癢紅疹、疲倦。因為喉嚨痛，她頭2天都失去胃口，但Kathy仍需要她吃足3餐，同時飲用檸檬水消炎，又打開窗戶加強空氣流通。大量休息3、4天後，Kathy又要求女兒做少許運動，例如原地踏步。後來病徵僅剩咳嗽和有痰，到第7日快測已轉為陰性。

Kathy指，在女兒染疫的第7日，她便煲一款食療湯水給她每天飲用，加快痊癒的速度。「因為抵抗力差同脾胃差，咳好難斷尾」，而此款湯水能健脾胃、增強抵抗力，女兒飲完第二日便見到咀唇褪紅滋潤、紅疹減少，咳嗽和痰亦明顯減少。

合桃腰果栗子太子蔘瘦肉湯

材料：合桃2兩、腰果2兩、栗子12粒、太子蔘2湯匙、粟米2條、瘦肉適量做法：放入材料加水煲1.5小時



營養價值：



Kathy解釋，在西方營養學角度，栗子有很多短鏈澱粉質，也即是益生元，令腸胃環境更適合益菌生長。而合桃和腰果則有補腎作用，加強體質；太子蔘又能健脾補氣，令女兒立即「有晒energy」。

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韮菜有助加速康復

Kathy又分享，韮菜正好當造，而且能加速康復。因為韮菜含有豐富維他命C、B1、B2、beta-胡蘿蔔素等抗氧化物，能夠抗痰、保護心血管和強化免疫力，且有健胃提神的效果！

較簡單的煮法可以用韮菜炒肉片，加上豉油、鹽、生粉、糖作芡汁，她的女兒還十分喜歡！呢！