黎諾懿家中浴缸變身釣蝦場畀囝囝釣蝦　李璨琛同囡囡玩角色扮演

受到第五波疫情影響，學生現正提早放暑假，小朋友留在家中只能夠自己找活動打發時間。黎諾懿囝囝小春雞在家中浴缸玩釣蝦，李璨琛囡囡李元元就和爸爸一起玩角色扮演。



黎諾懿就讓囝囝小春雞在家中浴缸玩釣蝦，只見浴缸內放了數十隻大蝦，小春雞就利用釣竿將大蝦釣起。一開始小春雞未拿捏到方法屢屢失敗，其後就成功釣起4隻。爸爸黎諾懿搞笑表示「黎氏鈎蝦場正式開業」，不少網民都表示「咁都比你諗到」、「疫情下的父母真係有智慧👏」。

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李璨琛囡囡李元元就和爸爸一起玩角色扮演，只見李璨琛戴上假髮，拿著按摩槍，元元則穿上白色護士裝，父女二人玩得不亦樂乎。爸爸更指這是「抗疫日常之搵個女練下戲先」，還表示「#其實屋企都幾好玩🤙🏽😜」。

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而Bob林盛斌就在家中同仔女玩「天下太平」，不過看來Bob就被仔女集體攻擊，輸得非常慘，bob亦表示「同佢哋玩「天下太平」係完全冇意思嘅，根本成件事就係集體欺凌我……….」。

Bob林盛斌同仔女玩「天下太平」.(Bob林盛斌ig)

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