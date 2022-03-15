兒童確診後可服用猴棗散、保嬰丹？中醫拆解成分　推介5款食療

本港第五波疫情持續嚴峻，有不少人選擇服用中成藥紓緩不適，除連花清瘟膠囊外，銀翹散、桑菊飲、藿香正氣水、葛根湯、安宮牛黃解毒丸等也成搶購熱潮。而猴棗散、保嬰丹等兒童常見之中成藥，亦被家長搶購回家作為平安藥；註冊中醫師陳綺琪將針對現時常熱門的中成藥，為大家講當中正確服用時機及方法。一旦面對小朋友發燒及咳嗽時，家長亦為可小兒進行推拿穴位手法，還附上5款湯水食療，適合確診者於康復期調理身體服用。



中醫師陳綺琪指，目前市面上常見的中成藥包括「連花清瘟膠囊」、「藿香正氣片」、「銀翹散」、「桑菊飲」、「葛根湯」、「安宮牛王解毒丸」等，由於當中的中成藥各有不功效，適合於有不同病徵者使用。

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如果小朋友確診新冠肺炎是否可以服用這些中成藥？陳綺琪醫師說：「是可以吃的，但會建議年齡較大(約8歲以上)的小朋友才服食，分量是根據年齡及體重而定。服用中成藥之前最好向註冊中醫師查詢，靠自己判斷，但原來是對錯症，後果反而更差。」

小兒中成藥-猴棗散

對於近日有家長關心「猴棗散」是否適用新冠肺炎，陳綺琪醫師指「猴棗散」本身注重清熱化痰定經開竅，「但市面出售的『猴棗散』變成16味藥，再加入牛黃、珍珠等等，而其中一藥用了『全蠍』內含毒藥，是急症科藥，專醫高熱動風痰火旺盛的病症，藥性較猛，是小朋友『熱』的急症用，如發高燒、凍風（即抽筋、反眼）。」

由於市面出售的猴棗散有幾種，家長需要注意，她說：「猴棗散像安宮牛黃丸一樣，本身是醫治熱性凍風症狀， 高熱發燒，抽筋、反眼，痰重。市面出售的猴棗散當中，有用於痰熱症狀，藥本身較近本身原方，主治痰熱閉肺的症狀，但家長好難知道小朋友是否有這個症狀，一般來說當小朋友呼吸不暢順，嚴重支氣管炎，痰黃、綠、濃稠的狀態時服用，非一般感冒、上呼吸道感染時用。」

而陳醫師指市面出售的猴棗散亦有屬溫性的藥，如黨參、半夏、附子、玉桂、豆蔻、乾姜等都是較溫熱的藥，溫熱健脾，可補脾胃之陽氣，對付虛寒性之狀症，可能見痰稀白、腸胃症狀、痾嘔肚瀉等時服用。因此熱咳人士服用此藥，有機會加重症狀，除非此藥當中猴棗比例高，佔50%，這個要視乎藥成分而定。」

「亦有加入珍珠及琥珀的猴棗散，屬涼性，針對清熱化痰去風的藥物，寒性中藥，紓緩抽筋，也是重病時用，並非有事沒事用來吃的藥，與安宮牛黃丸一樣，不能當養生用。」

總結市面出售的猴棗散，陳醫師不建議家長胡亂餵服，她說：「如果初起痰多及有咳，最好是找中醫診症辦別。特別是兩歲或以下小朋友，其免疫系統未完善，就算是藿香正氣散、清溫蓮花膠囊也都不建議家長自行餵兩歲以下小朋友服食，服前應咨詢中醫師。」

小兒中成藥-保嬰丹



另外，陳醫師指出由於市面的中成藥很多也沒有註明內裡成分，常見以「名貴藥材」為成分，「這令大家不清楚是什麼成分，不像西藥詳細列明。保嬰丹的成分寒涼，不易給脾胃虛弱小朋友服食，是針對清風熱感冒、痰黃黃綠綠、濃稠，抽筋情況出現，我建議初生嬰兒慎服。」

由於初生嬰兒免疫系統仍處於發展階段，陳醫師指嬰兒如果一旦出現感冒、發燒會較擔心，「因為未知是何類型發燒，可以是尿道炎、腦膜炎，如果家長自行餵服，一旦誤診後果嚴重，吃了如此寒涼食物止住退燒，但不代表對症，會令病情延誤，年幼嬰兒不適，家長應該帶他前往看醫生，切勿自行餵小朋友服食成藥。」

對於小朋友平時常吃生冷食物，如飲凍朱古力奶、冰乳酪、生冷水果，陳醫師就認為要多加注意服用保嬰丹後會寒上加寒，她說:「當小朋友有感冒發燒時，再餵食保嬰丹，後果可大可小。因為脾虛小朋友再吃寒藥會雪上加霜，保嬰丹非夜睡不寧、神經緊張服用之藥物，就算小朋友真的是感冒，也未必是屬於風熱都感冒，就算出現濃痰、抽筋情況，小朋友『陽氣外露』，不宜吃太多寒涼食物，包括寒涼藥物、抗生素，過敏藥等等，如果可以的話，提升小朋友本身的正氣，怎麼讓他們自己抵抗力對抗病毒，如果一來就用上如此寒涼的藥物，對小朋友自身的抵抗力也會受到影響。」

陳綺琪中醫師建議家長不要以中成藥作保健或者補身品服用，「因為家長未必懂得如何選擇，不同牌子有不同成份，亂吃後果可以好嚴重。」

一旦小朋友發燒，陳綺琪醫師建議家長可以為小兒進行以下推拿手法:

一旦小朋友咳嗽，陳綺琪醫師建議家長可以為小兒進行以下推拿手法。

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針對確診者病發及康復期調理，陳綺琪中醫師推介大家可製作５款食療：

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註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

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