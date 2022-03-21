外傭鬧僱主短片爆紅　當事人再拍片直言：僱主對姐姐有良心唔使驚

撰文：李紫銘
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近日網上廣傳一段外傭自拍短片，全片長約1分鐘爆出不少金句，例如「你畀錢幾多啫，4千幾咋嘛」、「冇話有錢大晒呀，你而家試吓搵工人」。短片中憤怒的控訴加上外傭給人感覺略為傲慢的表情，令該片段獲得的回響十分兩極。一方面有不少僱主認為外傭已獲不錯的待遇，很多時請外傭更是受氣；另一方面，短片在外傭界獲大量認同，直言「衰老闆」到處都是。

做足24小時 直言「工人都係人」

上述短片早前於僱主群組之間熱傳，現在更有不少外傭模仿拍攝，該名外傭疑似在僱主家中廚房拍片，她一邊食飯一邊以不純正的廣東話拍片，全片長約1分鐘：「你有錢大晒呀，你而家試吓請工人，請得到咩？你試吓呀，可以呀！你估我唔可以呀，我都可以呀幫你做！你畀錢幾多啫，4千幾咋嘛，4千幾有幾多，仲幫你24小時，你話，放假又冇得放，仲講！冇話有錢大晒呀，你而家試吓搵工人，睇吓公司有冇人，你知唔知呀，工人都係人嚟㗎，唔係機械人呀，你要做乜就做乜，你要講乜就講乜，係，你係老闆，乜都啱晒，你唔使請人啦自己做啦，好簡單，係咪呀！」

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短片原意為幫同胞發聲

原來拍攝短片的外傭十分活躍於社交媒體，其Facebook帳戶更有多達13,000多的追蹤，更有自己的YouTube頻道「contrinx's fansclub」。在短片廣傳後也有發出長文及拍攝多條影片回應。

在回應文中，她表示自己是幸運的一人，影片內容並不是針對自己僱主，而是眼見不少同樣離鄉背井的同胞受到不好的待遇，每天面對龐大的工作量、僱主的挑剔，甚至沒有良好的住宿環境及食物，因此有感而發。更因自己的短片為目前僱主帶來麻煩感到抱歉。

最後短片獲得大量外傭支持，不少外傭模仿她拍片，也有外傭特意翻譯中文留言，她表示：「拍攝短片原意為職場不為人知的故事發聲，並不是要洗腦其他外傭，讓他們成為無禮和傲慢的人。」

20年外傭經驗 盼僱主多體諒

Contrinx其後亦有拍攝兩段影片作更詳盡回應，期間她分享了自己的看法，直言：「佢（外傭）特登過嚟照顧你嘅家人，佢自己家庭都冇人照顧，個仔都冇媽咪照顧。你做老細，點對姐姐？」因此希望廣大僱主能善待外傭，當是自己的家人相處。而自己來港後每兩年更換工作環境，不是僱主不好，而是自己想要新鮮感。

Contrinx更以自身例子展示僱主與外傭其實可以保持長遠的關係，她表示自己做了20年外傭，對上一位服務了6年在新加坡的僱主，在她轉到香港工作後，在2017年12月特意從新加坡飛到香港探望她。她強調：「如果僱主對姐姐有良心，其實唔使驚！每個人都有心情，最緊要開心，唔開心邊個想幫你做嘢，老細都一樣。」

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