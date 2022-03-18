外傭疑不滿僱主拍短片指罵　態度囂張：你而家試下請工人請得到咩

不少外傭也喜歡自拍，甚至在抖音直播，近日有外傭疑不滿僱主，以廣東話邊食飯邊自拍短片放上網，態度囂張，疑指責僱主：你畀幾多錢啫？4千幾呀！你而家試下請工人？請得到咩？
短片今日（18日）在僱主群組之間熱傳，該名外傭疑似在僱主家中廚房拍片，她一邊食飯一邊以不純正的廣東話拍片，全片長約1分鐘：「你有錢大晒呀，你而家試吓請工人，請得到咩？你試吓呀，可以呀！你估我唔可以呀，我都可以呀幫你做！你畀錢幾多啫，4千幾咋嘛，4千幾有幾多，仲幫你24小時，你話，放假又冇得放，仲講！冇話有錢大晒呀，你而家試吓搵工人，睇吓公司有冇人，你知唔知呀，工人都係人嚟㗎，唔係機械人呀，你要做乜就做乜，你要講乜就講乜，係，你係老闆，乜都啱晒，你唔使請人啦自己做啦，好簡單，係咪呀！」
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雖然未知事件的來龍去脈，也不知誰是誰非，但不少僱主也指外傭態度「串」，有網民指：「串到呢⋯⋯睇完又睇串得來帶點諷刺！可笑的是佢好有潛質做戲劇中惡毒工人姐姐，可悲的是佢唔係做緊戲而現實中真係有姐姐同佢一樣甚至比佢更串！」亦有人指：「做到條氣咁唔順咪辭職囉，有骨氣啲，型啲，咁巴閉！」
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