父母帶子女一同做義工　親手製作抗疫物資包送暖予癌症病人

第五波疫情嚴峻，不少市民都宣告確診，當中包括不少長期病患者。有組織自發舉辦義工活動，為癌科病友送上抗疫物資包。當中不少爸爸媽媽帶同仔女一起參與義工活動，讓小朋友在抗疫的同時亦能夠學會為有需要人士送暖。



新型冠狀病毒肺炎疫情自2020年初爆發以來，已經蔓延全球，造成超過4億人受感染。疫情下多次出現搶購潮，普通市民都未必能夠購買到所需物資，長期病患者就更加困難。非牟利機構《Wecarebill 病不孤單基金會》創辦人嚴小姐Kelly接受訪問時表示，2年前疫情剛爆發時已經有開始派發口罩物資，當時已經有義工讓家中孩子幫手送口罩、畫心意卡，最近亦有爸爸媽媽帶著小義工在家中一起製作抗疫物資包，再由義工義載至有需要的人士手上。

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Kelly表示，因為家人曾患有癌症，明白患病的痛苦，因此自發成立非牟利機構《Wecarebill 病不孤單基金會》，協助病友有更多資源抗癌。早前聖誕節就為病友送上聖誕禮物，當中有不少小朋友亦有幫手親自寫上聖誕咭，亦有小朋友親自到醫院送禮物，小朋友隨父母一起成為小義工，學會為有需要人士送暖。

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