營養師為確診女兒設計三餐　每日都喝一款飲品　隔離保全家健康

第五波疫情未平，不少小朋友亦不幸染疫。認可營養師（香港營養師學會）吳耀芬（Kathy）的8歲小女兒早前在注射疫苗後第3天發燒，亦告確診。她立即為女兒進行家居隔離，亦設計了三餐餐單給小朋友，終於在發病第7天快速測試呈陰性，其他家人也保持健康。她分享每天都為女兒調製一款飲品，以加快痊癒。



Kathy的小女兒早前確診新冠病毒，她向記者分享為女兒設計的三餐餐單，以及隔離的心得。因為女兒有嘔吐、痰咳的病徵，因此亦需要戒口，以免病情加劇。

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Kathy指，女兒則患病時胃口缺缺，但她堅持女兒需要食足3餐，如發現她進食太少，也會逼女兒多吃幾口，令身體有足夠的營養和能量對抗病毒。另外，她又會盡量準備簡單、原始的食物給女兒，盡量避免加工食物、肥膩食物和脆口食物，「因為囡囡有嘔，避免食粥，以免令佢更易再嘔；同埋唔好飲奶，因為奶會惹痰，而且奶喺胃會變成固體，耐啲先消化到，造成腸胃負擔」。

在小朋友患病期間，Kathy亦不建議飲用湯水，反而應多飲清水，減輕腸胃負擔。此外，她調製檸檬鹽水給女兒，或者讓女兒以鹽水漱口，她也每天給女兒吃蘋果，吸收蘋果膠，加快痊癒進度。

檸檬鹽水。（Photo-ac）

蘋果雪耳水，將材料煲1.5小時給小朋友當水飲，又滋潤有健脾胃， 有補氣效果。（Kathy 營養師 家營心營 Facebook圖片）

居家隔離：全家食碟頭飯

當知道小女兒發燒，Kathy立即讓女兒在獨立房間進行隔離，飯菜都放在門口讓她拿進去吃。進入女兒房間時會戴口罩、面罩，每天為女兒更換床單。另外，家中的浴室每天用漂白水清潔3次，亦安排小女兒在最後一個洗澡，並再用漂白水清潔。

Kathy提到，小女兒染疫後，大家都盡量留在各自的房間，不會留在客廳，因為擔心病毒會經空氣從門隙出傳播。而家人都不會聚在一起食飯，各自享用「碟頭飯」。

而小女兒在第7天已在快速測試中呈陰性，全家人亦已過14天隔離期，目前身體都很健康。