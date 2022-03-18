台灣功課極燒腦！甲乙丙丁「誰是犯人」考你邏輯　網民直接放棄

台灣知名主持人吳淡如近日時常在社群分享女兒的作業，每次出題都難倒一班網友，15號她又貼出另一則考題，要學生找出「誰是犯人」，讓許多人直呼腦袋打結。



而吳淡如也公布自己和女兒小熊的回答，認為答案不只一個，就連老師也嚇到驚呼「這是我目前沒有思考到的部分。 」

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吳淡如在社交平台分享女兒的作業，只見考題中寫道，一家珠寶店遭竊，甲乙丙丁4人涉嫌被拘審，甲說「作案人是丁」、乙說「作案人是乙」、丙說「作案人不是我」、丁說「作案人是我們4人其中之一」，已知他們4個人之中，只有一個人說真話，要求學生回答誰是凶手並寫出思考的過程。

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燒腦的題目引來不少網友討論，還有人放棄思考笑說「反正不是我」，而其中就有網友解答，4個人之間只有一個人說真話，那麼就是丁說真話「作案人是我們四人其中之一」，那麼作案人不是丁，因為甲說「作案人是丁」是假的，那麼作案人不是乙，因為乙說「作案人是乙」是假的，那麼作案人是丙，因為丙說「作案人不是我」是假的，所以作案人是「丙」。

多數人經過思考都認為犯人是「丙」，不過吳淡如則認為答案不只一個，「算一下有沒有可能是：甲乙丙丁之外的人？」意外的推理也讓不少人驚呼，而她也曬出女兒的回答，只見母女兩人有志一同，都認為「兇手可能是丙或者是甲乙丙丁之外的人」，讓老師看了也嚇到直呼「這是我目前沒有思考到的部分，我再思考一下。」

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