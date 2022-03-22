確診轉陰後有痰久咳不出恐變長新冠　中醫建議康復要戒呢幾類食物

第五波新冠疫情，確診人數累計逾百萬，有不少患者檢測結果呈陰性多日，但喉嚨仍然有痰咳不出來，註冊中醫梁慧儀指出部份人持續咳嗽，痰白或黃，以致喉嚨不適，或者是咳嗽不止，嚴重時更可引發支氣管炎，如果新冠患者出現以上症狀，是謂「長新冠」，必須戒口。



註冊中醫梁慧儀指出Omicron染疫後期，很多患者會有咳不出痰的情況，這有機會變支氣管炎。「陸陸續續愈來愈多病人轉為陰性，但陰性過後，也有部份人持續咳嗽，咳嗽久則可以持續一月咳不停，痰白或黃，以致喉嚨不適，我們把期後的症狀稱為『長新冠』。」

久咳變支氣管炎

梁慧儀醫師發現很多病人咳嗽不止，並在咳嗽一岀現便服用止咳藥，她說：「但若氣管內有痰，而咳嗽被止咳藥抑制，而一直無法順利排出積存的痰，不但會加重病情，嚴重時甚至會引發支氣管炎。」

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因此中醫治療咳嗽，不以止咳為方向，梁慧儀醫師說：「應而以宣肺化痰，即疏通肺氣作治療。中醫學上咳嗽類別，咳嗽在新冠肺炎當中，中醫主要分為以下幾類，中醫辨證論治處理。」

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梁慧儀醫師建議大家必須先戒吃以下食物，以舒服「長新冠」症狀，如身體仍有不適，應盡快找醫生診治。

註冊中醫梁慧儀@仁美專科中醫診所(受訪者提供照片)

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