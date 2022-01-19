大寒24節氣｜中醫教煲2款湯水助兒童長高發育　建議多吃一類食物

來到24節氣中最後一個節氣-「大寒」，由於與立春節氣相交接，即表示將進入新一年的節氣循環。今年天文台預測大寒後開始下雨5天，氣溫介紹17-22度，天氣潮濕，中醫媽媽謝嘉雯建議家長「大寒」宜於食療中增添一些具有升散性質的食物，有助增強抵抗力和促進小朋友的生長發育，同時也要補氣驅寒。



「寒氣之逆極，故謂大寒。」是一年中的最後一個節氣，與立春節氣相交接，代表即將進入新一年的節氣循環。謝醫師建議家長可在食療中增添一些具有升散性質的食物以順應春天與肝相應，她說：「主升發的自然特色， 如生薑﹑白蘿蔔、大蒜等；以順應春天與肝相應，主升發的自然特色。今年天文台預測大寒會下雨，天氣又冷又濕，除補氣軀寒外，適量加入健脾祛濕的食材，有助身體適應從寒冬過渡至潮濕的春季。」

點圖即睇宜於大寒吃的「升散性」質食物:

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點圖即睇謝醫師推介適合全家飲用的袪風軀寒湯水:

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冬季小人參去魚腥

謝醫師表示風寒易襲人上部， 容易引起頭痛頭暈或肩頸不舒。 她說:「天麻專治風虛眩暈頭痛。白芷、川芎、生薑性味辛溫，能袪風散寒。民諺有『冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方』的說法，白蘿蔔在冬季更有『小人參』的稱號，加入魚頭湯中， 既能消食積，又可增加膳食纖維，並可令湯水更清甜， 掩蓋魚腥味，令小朋友更易入口。」

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多曬太陽助兒童成長

在大寒後，謝醫師建議飲食進補量應逐漸減少並以平和為主。「黨參益氣健脾， 熟地補血、益精填髓， 乳鴿滋陰，同時加入適量健脾祛濕的食材如炒白扁豆， 以順應冬春季節交替的變化。大寒過後， 陰氣漸衰， 春天漸近。冬藏精，積蓄了一個冬天的能量，正準備萌生以迎接春天。除食療外， 建議多曬太陽， 伸展身體，以利於升發陽氣， 並有助增強抵抗力和促進小朋友的生長發育。」

大寒過後，宜多曬太陽， 伸展身體，以利於升發陽氣， 並有助增強抵抗力和促進小朋友的生長發育。

謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向家庭醫生查詢。

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