網傳「增高湯」13歲男童身高增至176厘米 　中醫解構當中材料

寶寶出世輕磅、尺碼偏細，是否注定長大都是「細細粒」？近日有媽媽在社交群組分享，兒子出生時僅重4磅，但13歲已長到176厘米高，後天培育全靠「長高秘湯」！秘湯之說引起很多媽媽的興趣，我們請中醫師解構「秘湯」的成效和兒童增高的秘訣吧！



有媽媽早前在社交群組分享，孩子假如出生時「細粒」也不代表將來會長得矮小，還分享了一個「長高秘湯」讓孩子把握發育時期增高！她分享兒子出世時只有4磅多些，13歲的身高已達176厘米，十分理想！原來兒子的婆婆在兒子11歲就開始每星期煲一次「增高湯」，用花生根、去皮雞髀，再加搗碎的雞髀骨，放入魚袋煲湯。她又指韓國「阿珠媽」都常煲這款增高湯，所以韓國年輕人都長得較高。

花生根是甚麼？

康河中醫診所註冊中醫張智媛表示，中國藥典並未有記載有關花生根的資料。花生根就是花生的根部，現代藥理研究證明含有白藜蘆醇，對調節血壓、改善空腹血糖、降低總膽固醇、抗癌都有幫助。

而花生根對長高有沒有效呢？此說暫時沒有科學根據和臨床實證，增高之說可謂是偏方，有待考證。

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後天培育孩子增高

小朋友的身高取決於先天和後天因素。先天因素是父母遺傳，以及母親在懷孕時吸收的營養相關：後天因素則包括小朋友出生後所吸收的營養、充足的睡眠時間、合理運動等。張醫師認為，小朋友難以單靠一種食材增高，應該均衡飲食，從多種食物吸取不同營養。

而中醫角度，長高是與腎和脾有關。腎為「先天之本」，腎主骨，主生長發育。腎氣充足，則骨骼生長迅速。而脾是「後天之本」，是氣血生化之源。食物經胃腐熟之後，營養物質就經脾吸收供全身之用。如果想長高，可考慮健脾補腎的食材及藥材入饌，例如花生、白扁豆、眉豆、北蓍、杜仲、豬骨等，但試無妨，惟沒有保證有效增高。同時，家長要注意小朋友有沒有對花生或花生根敏感。

此外，小朋友也可以透過中藥、針灸、小兒推拿等方法補益脾腎，促進小朋友生長發育，而接受小兒推拿的最佳時機是6歲以下。

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健脾益腎湯



材料：花生15克、淮山15克、核桃肉15克、蓮子15克、茨實15克、蜜棗3-4粒、茯苓10克、瘦肉250克

做法：瘦肉氽水備用，將其他材料洗淨。將所有材料放入湯煲，加入適量的清水，大火煮滾後轉中火，煮1.5至2小時。熄火後加入少量食鹽調味。

注意：如對堅果敏感，可去除核桃肉和花生。有感冒症狀不宜飲用。

以上資料僅供參考，需根據個人體質佢調整。如有任何問題，請咨詢註冊中醫師。