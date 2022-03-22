Bob 林盛斌一家搬離九龍塘大宅　拍片展示新屋仔女房空間超大

Bob 林盛斌早前帶一家六口搬屋，離開住了三年，位於九龍塘四層獨立屋，並搬入另一間同樣位於九龍塘的新屋。早前Bob 太太 Pearl 分享了家中仔女的睡房，其中 Pearl 提及舊屋兒童床用足4年，到今次搬屋亦繼續選用同一品牌。



Bob林盛斌一家六口日前正式搬離住了三年，位於九龍塘四層獨立屋，並搬入另一間同樣位於九龍塘的新屋。日前Bob林盛斌太太 Pearl 在Instagram貼出短片，分享了家中仔女的睡房，只見仔女房空間超大，放下4張床，4個小朋友有自己的學習區域。

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Pearl 亦表示，舊屋兒童床用足4年，到今次搬屋亦繼續選用同一品牌。其實Bob月初已經分享家中書房的裝修，只見書房有非常整齊的書架，書房被陽光包圍着，相比舊屋的格調，新屋光線似乎充足很多。

Bob一家搬入另一間同樣位於九龍塘的新屋，從這張新相就見到新屋光線非常充足。（IG@bob_lamshingbun）

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