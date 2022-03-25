中期評估揭Sheldon三處癌細胞增加　媽媽：我們仍然不會放棄

4歲「神母小戰士」Sheldon患有神經母細胞瘤，1月底在西班牙治療後回港，並再到醫院接受化療加免疫治療，預計將要做6次。早前他完成2輪治療，並接受掃描以作中段評估，可惜評估發現治療未見成效，Sheldon身上有3處位置癌細胞增加。媽媽坦言結果令他們無奈和心痛，但仍然不會放棄，期望Sheldon可嘗試用其他治療方法。



4歲男童Sheldon患有神經母細胞瘤第四期，去年11月前往西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療，惜抵埗後發現脊椎尾段還有腫瘤，並在醫生建議下進行手術切除腫瘤。不過手術後，他脊椎腫瘤雖成功切除，但再發現另一顆生速度更快的腫瘤，而原本受感染的腳骨情況惡化，甚至擴散到手腕，骨髓也仍然受感染。當地醫生建議Sheldon在身體狀況容許下盡快回港，因此Sheldon在今年一月下旬隨媽媽回港，並獲香港醫療團隊訂定一個化療與免疫治療雙管齊下的治療方案。

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這次化療加免疫治療方案預計要做六次，每隔三星期一次，每次為期五天。媽媽指，Sheldon之前也曾經使用過這種免疫治療，未知再次使用是否對他仍然有效，但他們也依然堅持嘗試。

Sheldon於2月21日完成了首次治療，情況良好，只有一般反胃、肚屙等副作用，但身上的痛症已暫時停止。至3月初他再入院接受第二次治療，惜出現「三低現象」，即低血紅素、低血小板、低中性白細胞，無法即時接受治療，需要先打升白針和輸血，幸經過一日治療後，其各項指標已回復至正常水平，可繼續用藥治療。

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上週Sheldon完成兩輪治療後進行電腦掃描、MIBG掃描和磁力共振作為「中段評估」，不過檢查報告卻發現，Sheldon的面頰軟組織有一粒腫瘤大了一倍，手腕骨位置及雙腿腳骨的癌細胞亦多了很多。媽媽表示，目前估計結果有兩種情況：第一是這項治療(化療加免疫治療)對他無效，控制不了病情；第二種則是治療對他有部份作用，因他身上痛症減少，但癌細胞生長速度太快，始終控制不了。

媽媽坦言，她與Sheldon爸爸一如以往地以平常心等待檢查報告，惜結果令他們無奈和心痛：「雖然沒有太大的期望，但是結果仍然再一次令人失望。」治療目前對Sheldon未必見效，暫時亦沒有其他適合他和他身體可以承受得到的治療方法，但媽媽直言他們會繼續堅持：「我們仍然不會放棄，至少天父保守他沒有任何痛症，能正常地生活。我們正等待主為我們開的另一扇窗，嘗試用其他治療方法。」

媽媽又感謝網民對他們的鼓勵，及留言提供治療和飲食意見，表示會逐一研究和考慮：「我們嘗試先選取一些成功機會比較大及不影響兒童醫院常規治療的方法，故此請各位支持者可否提供成功案例，以便我們可以盡快作出決定，十分感激！」