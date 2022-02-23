提早放暑假校方事前未接通知　校長：學校行政及學年銜接影響較大

特首林鄭月娥昨日(22日)記者會上公布了有關學校授課的新安排，新安排下，暑假將提前至3、4月。面對突如其來的措施，有小學校長認為受較大影響是的包括行政和安排、學生學校校舍維修、學校聘請新老師等，而整體教學時數其實與以往相近，問題不大。



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提早放暑假 校長未收到知會

天主教領島學校李安迪校長表示，昨日(22日)收到通知指特首林鄭月娥將召開記者會，原先當日打算派發的復課安排通告也馬上煞停，果然最終真的有變動，直言未有收到教育局的消息，自己也是看新聞才知道有新安排。

教育局局長楊潤雄今早（23日）於商台節目指出，在3月全民檢測期間，不排除有學校會被徵用作為隔離設施，且須作一定改裝。李校長直言已向相關單位查詢，但都未收到任何確實的回覆，現階段未知校舍是否會被徵用作檢測或相關用途，但相信即使政府徵用後亦會妥善還原，不影響復課後的教學。

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提早放假最大影響是行政

李安迪校長表示，會以上學期完結日，即3月10日為「新暑假」的開端。以往學校會安排在暑假期間維修校舍及聘用教師等，但現在維修方面已全部需調整，若有老師在此時移民或因其他理由離職亦比較難處理。另一方面，即使沒有教師離職，但下學年老師需用4月「直踩」至12月，壓力也會相對提升。

功課方面，李安迪校長抱持體諒的角度軟性安排，他指：「各行各業也可能面臨不景氣的問題，家長有壓力，加上即將進行的全民檢測亦需要騰出時間，這段時期最重要是健康，功課不會安排太多。」他舉例，目前的功課可能有回校後分享疫情下的正能量思維，或自行重溫一些網上教材以及一些老師的繪本分享影片。

三水同鄉會禤景榮學校李小寶校長指收到消息後，校方要立即調節教學進度表、行事曆、老師及職工友暑假放假及當值安排等。計劃將原本於七、八月安排予學生的假期功課、補課、興趣班、學習日營等也希望盡量安排於三、四月進行，不過涉及報價同各項程序，都是盡力而為。

李小寶校長補充，某些行政項目需要於近學期結束及暑期進行，因此於該時段的工作會變得超級緊迫，例如：畢業禮、每年維修工程及全校大清潔、學生升留班及分班、本年報告及來年計劃書、各項招標及報價工作、小一收生及新小一支援等。

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教學影響未如想像中大 統一派位不受影響

將軍澳循道衛理小學預計「新暑假」將在3月7日開始，校長林德育指：「因為上次教育局宣佈停止面授課堂至3月6日，我們預計會如此延續下去。」

對於「提早放暑假」這一說法，校長認為「暫停教學活動」更為貼切，皆因暑假對大家來說是一個學年的完結，而在疫情之後，課堂是會繼續的。目前來說，在整體教學時數上來說沒有太大影響，可是課程的調節、進度的安排，是需要時間解決的事。功課方面，學校會利用網上資源讓學生在這停課的期間繼續有學習活動。本來學校於3月1日安排家長到學校取學生學習物資，學校也會趁這機會安排適當的假期工作紙給學生在家進行學習。除此之外，也會利用網上的閱讀資源，鼓勵學生進行閱讀。

林校長認為「提早放暑假」 對學校整體的行政安排、學生成長、學生升中安排、學校校舍維修、學校聘請新老師、學年的銜接的影響就較大。至於放假期間，校長相信中一統一派位的交表安排將會如期進行，以免影響中一派位的安排。

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