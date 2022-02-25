提早放暑假│家長勿犯2大禁忌令孩子失動力　專家推介7個居家活動

第五波新冠疫情未受控，現時幼稚園、中小學維持網課，特首林鄭月娥周二（22日）公布，調整暑假由7、8月提早至3、4月先放，並充分利用校舍配合全民檢測、疫苗接種、以及隔離用途。提早放暑期，學生暫停上網課，不少家長也擔心對小朋友身心、學業受到影響；兒童發展及升學專家Ken Sir指家長可預早安排小朋友暑期活動，但要注意2個禁忌，同時建議7個居家活動，讓小朋友的假期生活更充實、有意義且能做到有勞有逸。



Ken Sir指出在這個特殊的暑假對孩子來説也許是一件開心的事，但對家長來説則算得上是一種考驗，「要做好假期計劃，有助於孩子的假期生活充實、有意義且能做到有勞有逸。但如何制定一個合理、切實可行的假期計劃確實需要家長多用點心思。」

大忌一：家長勿一廂情願

他提醒家長在安排暑期計劃時，要與孩子有商有量，切勿一廂情願，Ken Sir說:「很多家長在執行假期計劃時感到困難，這與父母的一廂情願不無關係。家長生怕孩子只顧玩樂無心學習，為孩子密集安排活動，甚至忽略了孩子在執行過程中可能會遇到的困難和阻礙，以至於孩子百般不願，執行期間及成果均大打折扣，正所謂欲速則不達。」

大忌二：安排活動太密集

另一個Ken Sir想提醒家長的是切勿把活動安排得太滿，他說：「每天給孩子留出一定的自主時間，做他們想做的事情。」如果遇上小朋友不跟從安排，Ken Sir指：「家長落實計劃時，要温柔而堅定，不輕言妥協、更改，孩子完成得好，要及時肯定和鼓勵，激勵孩子更積極地完成。」

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疫情下的暑假，小朋友有別過往可以外遊、甚至連到樓下公園玩或去圖書館都未必可以，家長亦擔心小朋友因為懶散令能力落後，Ken Sir特別介紹以下7個活動給大家留家進行。他說:「長假期安排計劃的制定要根據家長自身和孩子的實際情況。孩子有自己的興趣愛好，可以安排一定的時間發展興趣愛好和特長。」



1.培養孩子喜歡閲讀興趣

家長和孩子一起選擇一些有價值、感興趣的書，每天留出更多固定時間，大人小朋友一起進行深度閲讀。

培養孩子喜歡閲讀興趣是提早暑假的時機。(PHOTO AC)

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2.認識細菌

在這個特殊的假期，孩子有更多的時間待在家裡，如果家有幼兒，父母最好把「病菌」這個概念講給孩子聽，讓他們了解病菌是我們肉眼看不到的微生物，放在顯微鏡下看如同小小的怪獸，能致病，比如新型冠狀病毒，能讓我們咳嗽、發燒、不舒服，有些病菌傳播性還很強。

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3.培養孩子良好生活習慣

孩子明白了病菌的可怕性，就會追求不被病菌侵入的辦法。家長可趁機吿訴孩子保護自己的措施：好好吃飯、睡覺，多吃蔬菜水果，不挑食，多運動，勤洗手、講究衞生，帶口罩，保證自己有個強壯的身體，一步步培養起孩子衞生的好習慣。同時吿訴孩子，現在外面有很多病菌，為了防止被感染，我們儘量待在家裏。

4.給孩子一個職位

對於已經上學的孩子，家長可以每天和孩子一起關注新聞，了解疫情，引導啟發他們從細節做起，養成良好的衞生習慣，提升防控意識。家長可以請孩子擔「家庭防疫監察長」——監督爸爸媽媽、工人姐姐或其他的家庭成員，提醒他們一定別去人多的地方和回家入門前做好清潔消毒的準備。

出門前戴口罩、回家洗臉洗手換衣服等，以防病菌侵襲。「家庭防疫監察長」可讓孩子因此容易首先遵守這些規則，同時也能感到身上的一份責任，讓孩子懂得：在非常時期，保護好自己和家人、不把病菌帶給他人，就是對防控疫情蔓延最大的支持，有利於培養孩子的責任感、愛心和感恩之心。

小朋友可以擔任「家庭防疫監察長」，有利於培養孩子的責任感、愛心和感恩之心。PHOTO AC

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5.鍛煉體魄

疫情當下，孩子們更需要通過體育鍛煉增強心肺功能、提升免疫力。但是，家長督促孩子運動，最好身體力行、全家一齊做運動。同時，在運動量上，應循序漸進，避免一次運動量過大難以恢復，使孩子產生抗拒情緒，或每天運動量很小、點到為止。

6.定立全家人一起活動時間

在室內，每天安排1至2個固定時間作為家人的「活動時間」，比如可以選擇做健身操、練瑜伽、仰卧起坐；做肌肉和韌帶拉伸練習，如拉腿、擴胸運動和腹背運動等，愈來愈多研究顯示，運動對大腦和身體同樣有好處，其中似乎又以有氧運動對大腦最有益處，所以應該儘量減少靜坐的時間。

每天安排1至2個固定時間作為家人的「活動時間」。(PHOTO AC)

天氣回暖，疫情放緩的時候，家長也可以帶孩子到室外空曠或人少的地方，進行短時間户外運動，比如全家一起行山、到草地一家人玩遊戲等，平時父母都比較忙，在這個難得的假期，父母可以藉助和孩子的運動遊戲，拉近和孩子之間的距離，增強家人之間的凝聚力。

7.以保護地球為主題的延伸活動

儘管引發新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的「元兇」還沒有被確定，但是它因人食用野生動物而起，已是不爭的事實。研究發現，目前有超過70%的新發傳染病，來源於野生動物：中東呼吸綜合徵、2003年SARS冠狀病毒，就被證明來自果子狸——果子狸與病毒源頭菊頭蝠接觸、感染後，被人食用，結果將病毒傳染給人類。可以説，這次的疫情，是大自然對人類的懲罰！

提早暑假，家長可以教育孩子珍愛所有生命，保護好地球。(PHOTO AC)

家長們正正可以利用這個假期，和孩子一起關注大自然和野生動物。

父母和孩子一起通過閲讀繪本、介紹動物的科普書、看《NATIONAL GEOGRAPHIC》一類的紀錄片、上網查閲相關資料、做遊戲等方式，瞭解野生動物的種類、習性以及自然界中動植物生生不息良性循環的規律。 藉此，教育孩子珍愛所有生命，保護好地球。