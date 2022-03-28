長新冠｜腦霧或影響記憶力集中力　中醫及營養師分享3食療改善

撰文：張瑋婷
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不少新冠患者在康復後仍會出現各種新冠症狀，多稱為「長新冠」，例如疲勞、氣促、胸口疼痛、失眠、頭痛頭暈，當中亦有人會出現健忘、集中力不足、思考緩慢等「腦霧」症狀。不過其實「腦霧」屬於認知功能障礙的一種，本港有中醫師及營養師分享食療，以助改善有關情況。

根據美國西北大學（Northwestern University）去年一項研究，發現100名新冠患者中，有85%在康復後6週後仍出現4種或以上的神經系統症狀，包括「腦霧」、頭痛、味覺障礙、嗅覺障礙、肌肉疼痛和頭暈。而英國國民保健署（National Health Service）亦指出，「腦霧」的徵狀包括集中力不足、思考緩慢、思緒混亂、健忘、精神疲勞。

（photoAC圖片）

註冊中醫師梁尹倩日前在FB專頁「CheckCheckCin」發文，指出失神、健忘、精神恍惚等都是與「腦霧」類似的症狀，在中醫角度，這些症狀與心臟、腎臟及脾臟的健康息息相關，當心脾腎不足，就容易出現上述狀況。她建議，有關人士可在日常飲食中加入養心安神及補益脾腎的食材，亦可透過茶療及湯水，改善「腦霧」情況。

養心安神食材：紅豆、桂圓、百合、蓮子、麥米、酸棗仁。補益脾胃食材：小米、黑豆、栗子、腰果、開心果、扇貝／瑤柱、響螺。

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人參桂圓紅棗茶

材料：人參3克、桂圓6枚、紅棗4枚

烹煮方法：材料切片，洗淨後放入保溫瓶，以熱水沖洗一次，再注入熱水焗30分鐘即可。

注意事項：身體有偏熱症狀，或感冒未清者不宜飲用

梁醫師表示，此茶可以補氣養血安神，紓緩面色偏白、健忘及多思慮，建議一星期飲用2至3日。

桂圓紅棗茶（資料圖片）

人參茯神栗子湯

材料：新鮮人參1根、新鮮淮山1根、茯神9克、紅腰豆30克、核桃20克、栗子80克、桂圓15克、蜜棗2枚

烹煮方法：先將所有材料洗淨，淮山去皮切塊、栗子去殼，所有材料放進鍋中並加入2000毫升水，武火煮至水滾後，調文火煲1.5小時，最後下鹽調味即可。

注意事項：身體有偏熱症狀，或感冒未清者不宜飲用

梁醫師表示，人參茯神栗子湯能益氣健脾，有助紓緩健忘、睡不安寧、面色偏黃等症狀。

除了從飲食入手，梁醫師又分享可透過按摩氣海穴（肚臍下方約一寸半位置）及關元穴（肚臍下方三寸位置）兩個穴位，達致培腎固本、保氣回陽、保健強身的功效。患者可用手掌以順時針方向按揉兩個穴位30至50次。

梁醫師表示，要改善「腦霧」症狀，最重要的調理方向正是養心安神，補益脾腎，患者日常亦應保持健康生活習慣：騰出時候讓大腦休息，利用智慧手機記下要做的事，遠離煙酒，少吃喝咖啡、濃茶、辛辣及重口味等刺激性食物，尋找適合自己的減壓活動，選擇一種運動定期持續進行。

註冊中醫師梁尹倩。（受訪者提供）

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營養師李杏榆（Annie）亦分享，腦部需要的營養DHA Omega-3脂肪酸、維他命B、維他命D、膽鹼、鈣、鋅、鐵、薑黃、黃酮類化合物等。若想提升腦部健康，患者可多吃野生三文魚、雞蛋、牛奶、深綠色蔬菜、綠茶，以及多曬太陽。

Annie又表示，針對小童新冠康復者，家長可在餐單中加入一些顏色鮮艷或「香口」的食材，以引起小朋友食慾。她提及，參考外國飲食網站，家長可為孩子準備一道三文魚肉餅，既包含豐富的Omega-3及蛋白質，份量亦較適合小朋友，「大家想起三文魚大多是焗三文魚或者三文魚炒飯，但這個三文魚肉餅，細細塊，應該會比一大片三文魚吸引」。

香港營養師學會(HKNS) 認可營養師 李杏榆

香煎三文魚肉餅

食材：三文魚360克、橄欖油3茶匙、紫蕃薯1個、翠玉瓜1條、蔥1條、杏仁粉1湯匙、雞蛋1隻、半個檸檬（榨汁及檸檬皮）、香芹1湯匙、酸豆1茶匙、芥末醬半茶匙、紅菜頭醬1罐、鹽和胡椒粉適量。

烹調方法：
1. 將紫蕃薯放在水中煲15至20分鐘至稔身，瀝乾，然後將紫蕃薯搗碎至滑身
2. 在煎鍋中先下1茶匙橄欖油加熱，放三文魚下鑊，每面煎4至5分鐘。煮熟後可將三文魚切成薄片，並放在一邊
3. 將三文魚、紫蕃薯、翠玉瓜、蔥、杏仁粉、雞蛋、檸檬皮、檸檬汁、香芹、酸豆、芥末醬、鹽和胡椒粉混合在碗中，放進雪櫃冷凍20分鐘
4. 將剛才冷凍完的材料搓成肉餅，每次一湯匙的份量，重覆步驟至用完所有材料，然後放入雪櫃冷凍10分鐘
5. 在煎鑊中以中火加熱2茶匙橄欖油，將肉餅每面煎3至4分鐘
6. 配以紅菜頭醬食用即可

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