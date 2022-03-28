鍾嘉欣生女曾流血過多而暈倒　Coffee、張嘉兒生產過程同樣驚險

俗語話「女人生仔就如半隻腳踩入鬼門關」，而順產媽媽更要經歷「開10度」的痛楚和考驗，實在是不簡單！育有一對寶貝囝囡Kelly和Jared的鍾嘉欣日前拍片分享當年在加拿大誕下大女的驚險過程，表示生產期間全程要吸氧氣，誕女後更一度流血過多而暈倒，需要老公及護士抬返病床，休養了兩個月才可如常走路。



鍾嘉欣2015年底與Jeremy結婚後，先後於2016年及2018年誕下大女Kelly及細仔Jared，並逐漸淡出幕前演出，專心照顧家庭。定居加拿大的她不時在其YouTube頻道分享家庭樂，日前更拍片首次訴說當年誕下Kelly的驚險過程。

鍾嘉欣坦言，她當時從未感受過宮縮，只知道會在相隔數分鐘內感受到數十秒的收縮感覺，又誤以為一定會先穿羊水才會出現宮縮，結果在誕女前一晚，她開始出現宮縮跡象。「我的感覺愈來愈奇怪，我無法解釋那是甚麼，只是覺得下半身感覺很不妥、很奇怪，但我當時不認為那是宮縮」，她形容自己的宮縮頻率和情況與醫生描述的不同，加上當時在溫哥華的醫院要求孕婦子宮口要擴張至5厘米才可入院，所以她一直忍痛，不敢到醫院求診，直至翌日早上，她劇痛難耐才決定入院，卻吃早餐時突然下體流血，被奶奶勒令馬上入院。

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分娩過程痛苦 靠「Kelly」一字撐過去

她形容自己已痛得無法行走，需要靠丈夫以輪椅推入院，而到產房檢查後，原來她的子宮口已擴張至8厘米，等擴張至10厘米便可分娩。鍾嘉欣憶及，丈夫一直在旁緊握她的手，但整個生產過程十分痛苦，需要全程吸氧氣，她堅強地用力推，沒有尖叫也沒有哭，只叫護士在白板上寫下女兒的名字「Kelly」，並畫上心形圖案，心中只想著要把女兒安全地帶到世上，「我媽媽也在那裡，所以我看著她，就想像到她為了生下我、姐姐和哥哥時經歷過的艱辛，那給了我繼續下去的力量。當然還有我丈夫，他在那裡，我們正在一起建立這個家庭，我們將永遠在一起，想到我們快要見到女兒就很激動，她是上帝給予的禮物。」

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流血過多暈倒 拒做重建手術

鍾嘉欣順利誕下Kelly後休息了一小時，卻在往洗手間途中不斷出血，到了洗手間後更暈倒， 幸當時丈夫在旁不斷拍醒她並向護士求助，最後由丈夫及4個護士抬回病床。她醒來後，醫生指她要馬上入急症室進行重建手術，她聽罷非常緊張並拒絕，醫生只好再為她進行檢查，終表示她需觀察多一天，若無異常就不需做手術。而她回家休養了兩個月後，才可如常走路。

最後她在片末感嘆每位媽媽都很偉大：「所有媽媽，我支持你們，我為你們感到驕傲，不論你們選擇那種分娩方式，我知道你們都一定做得到！」

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吳日言懷孕患妊娠糖尿 日打4次胰島素

為人媽媽不容易，除了鍾嘉欣外，不少圈中媽媽都經歷過驚險的產子過程。吳日言（Yan）2016年與圈外男友Barry於沖繩註冊結婚，婚後一直嘗試懷孕，終在2018年迎來長女Beatrice，早前更公布懷上第二胎。但原來她在第一胎懷孕4個月時患上妊娠糖尿，一度需要住院檢查糖尿指數，根據醫生餐單來控制飲食，但仍未能控制妊娠糖尿指數，只好由那時起每日打4次胰島素，又要每日7次「拮手指」檢查血糖指數度數，直至誕下Beatrice。她曾坦言，整個懷孕過程中足足「拮」了過千支針，試過因注射胰島素針而令大腿出現瘀痕，亦試過因針頭而導致皮膚敏感。

張嘉兒細女出世被臍帶箍頸3圈

育有兩女的前港姐冠軍張嘉兒，在誕下細女Hannah時也是有驚無險。她表示，當時到了預產期曾一度出現「見紅」跡象，但Hannah卻「逾期居留」，生產時更被臍帶箍頸3圈，「好似戴咗三條頸巾仔咁」，幸得醫生以專業知識解決，終有驚無險順產誕下女兒。她表示，醫生事後指類似情況並不常見，一年只遇到一次，令她聽後猶有餘悸。

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Coffee胎盤前置出血

至於近日打入十大KOL排行榜的林芊妤（Coffee），原來在誕下囝囝「翟伯伯」時出現胎盤前置出血的問題，需要緊急入院，更要放棄本來順產的計劃，改為開刀剖腹產。