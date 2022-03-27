少年法庭｜Netflix韓劇探討少年犯罪問題　人性本惡？家長是推手

女孩笑着走進昏暗的房間，以為投奔了可靠的朋友。沒想到對方揪住她的頭髮，一邊暴打一邊要她交出身上所有的錢。



卓有成就的父親翻看着兒子的成績單，「考這麼差，你還吃得下飯嗎？「說着，他把考卷狠狠摔在了兒子臉上。

法庭上，犯下重罪的少年激動地叫起來，「我聽說未滿14歲的話，就算殺人也不用坐牢。這是真的嗎？」

最近，身邊有很多人在談論一部新韓劇《少年法庭》。豆瓣評分9.0，在Netflix榜單上同時包攬日韓兩國的觀看第一位。

以上這些讓人或害怕或憤怒的場景，就來自《少年法庭》。

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之所以口碑頗高，不僅是因為它敢於拍攝社會避而不談的「未成年的惡」，更是因為它在努力探究這背後的原因。

為甚麼本該天真爛漫的孩子，會有如此殘忍的一面？

它劍指家庭乃至於整個社會。

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家長不管束 未成年利用保護法

《少年法庭》主人公沈恩錫的扮演者是韓國影后金惠秀。她再次交出了韓劇天花板《信號》中的巔峰演技，扮演了一位厭惡少年犯至極的鐵血法官。

她對罪犯的無情，讓同僚都「害怕」，認為她總是把孩子往壞處想。

在未成年人之間，也流傳着她的傳說：不管做了甚麼，都要祈禱別遇上沈法官，因為她永遠判的是最重的刑罰。

但隨着一個個案件的展開，沈恩錫的鐵拳似乎都有了理由。

第一集探討的未成年人分屍案，兩名分別為13、14歲的未成年人，合夥殺害並分屍了一名無辜的9歲男童。

因為《少年法》（韓國的《未成年人保護法》），未滿14歲的未成年人殺人不用坐牢。14歲的主導方教唆13歲的朋友自首並承擔一切罪名，伎倆被拆穿後，她的律師又以精神疾病為由試圖脱罪。

站在法庭上，還是孩子的兩人沒有絲毫歉意和愧疚，大聲推脱責任，指責對方如何因殺人收穫快感。

孩子被指控殺人、分屍，兩個家長是怎麼做的？

一個家境富裕。父母早早出國，把十歲出頭的女兒獨自扔在豪宅。每當她犯錯，都有一大夥精英律師幫她用各種理由脱罪。

一個家境平平。即便兒子因殺人站上審判台，母親卻因為忙於當輔導老師而遲到庭審，甚至沒有接援助律師的電話。

她理直氣壯地質問法官，「我兒子未滿14歲，憑甚麼把我兒子關起來？你立刻給我把他放了。」

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這起案件曾真實發生。

2017年3月，韓國發生了惡名昭著的仁川高中女生共犯案。兩名未成年女生（17、18歲）因為共同迷戀血腥暴力的內容，分屍了一名8歲的女童。

現實中的父母為女兒百般辯駁，無一人懺悔。

所以沈法官會忍不住嘆氣，「自己的孩子犯下如此兇殘的案件，父母卻連庭審都缺席。如果父母不努力，孩子們是不會改變的。」

換而言之，絕大多數少年犯的產生，都是父母導致的。

上流階級 為了成績作弊

有些未成年因為家長極端的冷漠和溺愛犯罪，有些則是因為過度的雞娃。

韓國也是升學大國。七成學生在瘋狂上補習班，全國每年支出的補習費高達20兆億元，為了考上首爾大學，學生可以反覆復讀。

韓國上流階層的孩子們，加入學校官方組織的名為「笛卡爾」的泄題組織，通過提前拿到考題作弊。

片中沈法官的上司，部長法官的長子就捲入其中。

因為成績不夠好，他總被父親打罵。所以為了學習他每天只睡三小時，最後只有吃了安眠藥才能入睡。

看到兒子如此煎熬，當母親的決定讓兒子加入「笛卡爾」。

為甚麼學校官方竟然會創立「笛卡爾」這樣的集體作弊組織？

為了保住重點高中的地位，為了更多的學生考上首爾大學，為了讓升學率變好看，為了有更多的學生報名......學校教務處偷偷吸納家境富裕且成績不錯的學生進入「笛卡爾」。

教務處老師理直氣壯，「這些孩子不是因為成績差才需要試題，他們取得試題是為了節省時間準備其他項目。別人可能覺得我們是瘋子，但法官你知道嗎，升學是一場濺血的戰爭。」

這些成年人以「為孩子好」為藉口，滿足自己的私慾。而這種貪婪，最終毀了孩子。

這起案件同樣有原型。

它改編自2020年爆發的首爾江南輔導班SAT作弊案。一名中間人在2014到2019年期間，利用美國SAT考試（相當於美國高考）在全球考場的時差，從先進行考試的國家獲取試題，然後販售給首爾江南區一名補習班老師。

這名老師在做出答案後，將答案以2000萬到5000萬韓元的高價售賣給學生家長。這些學生通過作弊，進入了美國各大常春藤名校。

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寬宥未成年罪犯的社會

《少年法庭》還大膽改編了在韓國掀起巨浪的N號房事件。

一群未成年人強暴少女並拍下視頻，以此要挾被害者援交。她的私密視頻也被販賣。

第一個法官認為罪犯年紀小、是初犯，更何況已經「道歉反省」，僅僅開庭三分鐘，就對他們從輕處罰。

但恰恰是因為輕鬆逃脱了法律的制裁，他們意識到自己未成年的身份是犯罪最好的保護傘。即便繼續傷害他人，也不用付多大的代價。

於是這些被稱為孩子的魔鬼變本加厲，更多的女孩受害，她們一生都活在陰影之下。

沈法官接手這個案件後，憤怒地對前任說，「當他們第一次站上法庭時，你就應該告訴他們，因為他們的行為造成了一個家庭的支離破碎。那家人的生活被他們徹底毀了。無論是家庭還是學校，都沒有人訓斥他們，讓他們明白事態有多嚴重。「

要知道現實中N號房主犯趙主彬，也只有25歲，遠比大家想象中年輕。開始犯罪時，才剛剛從學校畢業。

暴力毆打、逼迫援交、高空扔物、集體舞弊、飆車致人死亡.....未成年犯罪導致的後果，遠比我們想象中可怕。

大多數時候，受害的也是未成年人。

當孩子越來越早熟，他們甚至學會把保護自己的法律變成武器：多少歲可以犯多大的罪，怎樣裝可憐可以幫自己博取好感，厲害的律師可以用甚麼手段打贏官司。

這些都是社會「教」會他們的。

沈法官說得沒錯，「少年犯罪並不是單純的犯罪，而是環境使然。」

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「孩子還小」

近幾年，我們國家也有越來越多人關注着未成年人犯罪。嚴懲青少年犯罪的呼聲，也越來越大。

惡性事件的發生，讓人無法安心。

2019年的時候，大連發生了一起未成年殺人案。年僅14歲的初中男生，殺害了一名10歲的女孩。

犯案後，他強調自己「虛歲14」。

最後被抓捕歸案時，這個人臉上充滿淡定。

2016年，新東方教室姦殺案轟動一時。

被害人的母親為了討回公道，四處奔波，最終兇手因為未滿18歲，只被判了無期徒刑。

根據中國最高人民檢察院在2020年發布的《未成年人檢察工作白皮書（2014—2019）》，未成年犯罪在近三年來又有上升趨勢。

其中初高中生的犯罪比率越來越大，這也意味着，他們對法律已經有了基本的認知。

14歲、18歲，成為兩個重要的節點。

而每一位青少年罪犯的背後，不光有悲痛欲絕的受害者家屬，還有拼命為兒女開脱的兇手父母。

中國一直有種萬金油說法，叫「孩子還小」。

三四歲沒有禮貌是「孩子還小」，五六歲當街耍賴是「孩子還小」，七八歲破壞公物是「孩子還小」，十二三歲小偷小摸是「孩子還小」，十五六歲欺負同學是「孩子還小」，甚至二三十歲做了更嚴重的壞事，依然是「孩子還小」。

「孩子還小」背後，是不肯面對教育失敗的家長。

雖然社會制度不同，但《少年法庭》提出的方案也具有相當的參考價值。

最重要的一點，就是父母要承擔起父母的責任。酗酒、無所事事的家長，如何能成為孩子的榜樣？習慣了走捷徑的家長，如何讓孩子知道舞弊是錯誤的？

不論是放任還是包庇，都會讓孩子走向錯誤的方向。

同時社會應當起到糾正和教化作用。法官要有使命感和信念，法律的制訂者要了解未成年人，輿論要保護受害者......孩子是一面鏡子，他們成長的健康與否倒映着社會的健康與否。

「少年們不是獨自長大的」，熊家長越少，熊孩子就會越少。《少年法庭》值得所有人都好好看看。

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