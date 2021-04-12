洗衫技巧｜衣服有異味、沾染油漬怎處理？　即睇22個實用洗衣貼士

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每次穿淺色的衣服都要小心翼翼，吃東西都要特別小口、特別優雅，怕一不小心沾到就洗不掉了。現在開始別擔心！以下教你22招清潔衣物的小技巧，趕快收藏起來，以後吃飯就可以不計形象大口吃啦！

22個實用洗衣小技巧▼▼

第1至8招

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第9至16招

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第17至22招

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：比洗衣店還厲害！22個實用洗衣小技巧】

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：比洗衣店還厲害！22個實用洗衣小技巧】

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