內衣、襪子可一起洗？　最重要做足消毒殺菌但5大情況下要分開洗

關於內褲和襪子能不能一起洗，我想提出這個問題的一定是一個「非常講究的懶人」。試想如果是父母輩，勤快的媽媽一定會告訴你，內褲襪子不但不能放到一起洗，而且還只能手洗不能機洗，因為洗衣機洗不乾淨。如果是一個「真男人唯十足」的人，那他一定不會糾結於這點小事，統統一起洗就可以了。



内褲襪子能不能一起洗？（按圖找答案！）

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內褲襪子能不能一起洗？世紀難題大揭秘

那這個問題到底有沒有科學的答案呢？答案是還真沒有！內褲襪子一起洗其實有很多不確定的因素在，比如你的免疫力是否正常，比如你的腳部和私處是否有不同於常人的疾病，比如腳氣。這些問題的出現，都可能會影響本文的答案。所以內褲和襪子究竟該不該在一起呢？

我們為甚麼介意內褲和襪子一起洗？

很多人覺得內褲襪子不能一起洗的主要原因在於腳是人體最髒最臭的地方。也正是因為在這種心理暗示下，凡是跟腳有關係的事情，我們一般都是拒絕的。比如你可以不洗手就給大家做飯大家會覺得很香，而如果你用洗了十次再經過反復消毒的腳給大家做飯，我想沒人吃的下去。但實際上這時候做出來的飯可能用腳完成的更乾淨衛生一些。

同樣，大家覺得自己的私處是一個非常乾淨的地方，而且對髒東西的抵禦能力不強。因此內褲一定是不能和臭襪子放到一起的。然而根據科學論證來看，內褲是遠比襪子髒的，其實不用科學論證，只要我們仔細想一想就能得出正確的結論。

襪子的接觸物只有腳，包括腳出汗、分泌油脂、皮屑等等，只要腳部沒有有害細菌滋生，其實襪子對比手套而言並沒有甚麼特別之處。而內褲的成分就非常的複雜了，首先是尿液和糞便的殘留，不要說你是個愛乾淨的人，再愛乾淨，這些人體排泄物也會沾染到內褲上。其次就是對於女性而言，內褲上可能還會殘留更多身體其他的分泌物。所以，從科學角度來說健康成年人的內褲要比襪子髒很多。那問題來了從髒污程度來說，究竟是誰更嫌棄誰呢？

當然還有一個關鍵性問題那就是私處抵禦細菌的能力遠低於人的雙腳，所以分開洗從心理和操作流程上也避免了兩者的間接接觸。

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內褲襪子其實可以一起洗：但要做好消毒殺菌

對於健康人來說，內褲襪子其實是可以一起洗的，因為你的身體很健康，即便存在細菌那也證明了一個問題，你身上的細菌並不是會讓你身體產生疾病的細菌，所以放在一起洗也並不會發生甚麼危害健康的事情。當然，如果你實在很想一起洗，又害怕得病，可以考慮做好消毒殺菌工作。

比如，在歐美國家公眾洗衣房非常多，而且老外洗衣服都是衣服帶鞋子一起洗的，即便是這種粗暴的洗滌方式下，你也很少看到老外的皮膚病患病率比我們高。這是為甚麼呢？難道外國人的身體抵抗力比我們好麼？其實不是，是國外的洗滌劑中都含有殺菌成分，在洗滌的過程中，細菌也被消滅掉了。

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所以，如果你也覺得一起洗不安心，也可以多一個消殺的步驟，確保萬無一失。目前洗滌中殺菌的方式主要有兩種。第一種是購買專門的衣物消毒液，第二種就是選購帶有殺菌消毒功能的洗衣機。

首先來說說帶有殺菌功能的洗衣機：

目前洗衣機主要的殺菌方式有高溫煮洗、紫外線殺菌、臭氧殺菌、銀離子殺菌幾種不同的殺菌方式。這幾種殺菌方式對於目前主流常見的有害細菌都可以做到滅活的作用。但同時這幾種產品也是各有優劣勢。

高溫煮洗：



優勢：除菌效果好，範圍廣，產品價格便宜

缺點：對衣服材質有要求，不耐高溫衣物不能使用

紫外線殺菌：



優勢：除菌速度快，安全性高

缺點：有可能存在除菌死角

臭氧殺菌：



優勢：除菌覆蓋面全，效果好

缺點：不適合橡膠類製品

銀離子殺菌：



優勢：不限制衣物材質，除菌適應性廣

缺點：長期使用後殺菌效果會衰減

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再來說說衣物消毒液：

衣物消毒液主要分為三類，苯紮氯銨、PCMX和季銨鹽，如果用在內衣褲和襪子的消毒上一定要看好成分。因為不同成分的消毒液它的使用場景、功效也是完全不相同的。

苯紮氯銨：



常用於手術消毒，溫和度比較好，不刺激，可以用在貼身衣物上。

PCMX：



除菌能力強，容易殘留，最好不要用在貼身衣物上。

季銨鹽：



比較溫和，無殘留，適合敏感肌膚，除菌能力沒有苯紮氯銨、PCMX強。

綜上來看，如果你是用於洗內衣內褲的用途，還是建議選擇苯紮氯銨或者季銨鹽。

另外，還有一個免費的消毒殺菌方式，就是給內衣襪子曬太陽，讓內衣物及時晾乾，並得到充足的日曬。這樣不僅能夠通過紫外線殺菌消毒，還能夠通過乾燥的環境避免真菌的繁殖。（畢竟，初中生物課都學過，乾燥高溫的環境下，細菌真菌病毒等有害物質傳播和繁殖能力都會下降。）

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內褲襪子不能一起洗：這些場景要注意

正常情況下內褲襪子一起洗是不存在問題的，但也有一些特殊情況下，內褲襪子最好不要一起洗，甚至是不要在這些場景下洗滌內衣和襪子。

1. 公共洗衣設備



這種情況下其實是不建議洗內衣內褲及襪子的，畢竟大家公用的東西，洗衣桶有多髒可想而知，如果實在要洗，也請添加衣物消毒液消毒。

2. 特殊疾病的人群



患有皮膚病、生理期、肛腸疾病的朋友也不建議混洗，因為身體狀況本身抵抗力就比較弱，混洗交叉感染的幾率相對會比較大。

3. 不建議與羊毛製品同洗



羊毛製品一般情況下也是隔着一層衣服穿着，原因是毛類材質直接接觸皮膚會產生刺癢的感覺。如果跟內褲同洗，部分羊毛會粘在內褲上，容易產生不舒服的感覺。

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4. 家裏有寵物的人群



家裏有寵物就避免不了毛髮，因此襪子長期暴露在環境中難免沾染上寵物的毛髮，如果和內褲混洗，寵物的毛髮和疾病有較差感染的風險。

5. 小孩子的貼身衣物



小孩子的貼身衣物就不用多說了，畢竟小孩子抵抗力是非常弱的，有條件的情況下是建議單獨洗滌的，避免對孩子造成不必要的傷害。

所以，綜上所述，內衣和襪子能不能一起洗完全取決於不同場景。當然，在機洗當道的年代，我們其實完全不用糾結於兩個該不該放在一起洗，畢竟即便是分開洗滌也不過是先後順序的問題，配合殺菌消毒，這樣可以最大限度的保護我們個人的健康安全。

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