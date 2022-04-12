7大高危因素令BB出現士多啤梨痣　醫生：小心影響視力發育

孩子出生，父母除了緊張嬰兒的健康狀況外，同時亦十分緊張孩子面上可有些礙眼的色素胎記等，擔心影響長相外觀。當中的「嬰兒血管瘤」又稱「士多啤梨痣」，是BB最常見的良性腫瘤和血管性胎記，發生於1至2%的BB身上，而女嬰較男嬰多三倍機會患上。



皮膚科專科醫生區志森表示，「大部分士多啤梨痣患者只長有一個血管瘤，佔六成分佈於頭頸位置。根據生長於皮膚的深度，可分為淺表型、深層型和混合型。」

淺表型——佔所有個案約六成，外觀呈鮮亮紅色的斑塊，表面有如士多啤梨。

深層型——表面較光滑，呈現淡藍色或紫色。

混合型——同時有上述兩者的特徵。

「嬰兒血管瘤」又稱「士多啤梨痣」，是BB最常見的良性腫瘤和血管性胎記。（受訪者提供）

士多啤梨痣的高危因素包括：

1.早產及出生體重較輕的嬰兒

2.女嬰較男嬰多三倍機會

3.高齡懷孕

4.媽媽曾接受不育治療

5.多胞胎

6.媽媽有妊娠毒血症

7.懷孕時前置胎盤

臨床上亦可憑血管瘤的分佈位置和形態，分為局部型、分節型或多發型：

局部型——即血管瘤只生長於一個小區域

分節型——影響較大片皮膚或呈條狀分佈，這類型較常出現其他先天結構缺憾，影響包括腦部、血管、心臟、眼睛和骨骼等。

多發型——分佈多個身體位置，如有多過五個血管瘤則較大機會有內臟血管瘤的發生。

大部分士多啤梨痣可憑臨床特徵診斷出來，只有少數需要用組織活檢來排除其他病變。如醫生懷疑有相關的器官異常，或有內在器官血管瘤的可能，就會安排進一步檢查，例如用磁力共振或超聲波檢查腦部、心臟和腹部等。

「有兩成士多啤梨痣血管瘤於出生時已經存在，其餘的亦會在數星期內出現。血管瘤隨後進入生長期，出生後頭五個月生長速度最快，到一歲時一般會停止生長，然後進入漫長的退化期。」區志森醫生表示，「當中有五成會在5歲前消失，九成會在9歲前消失。部分會留下疤痕、皮膚萎縮、脂肪纖維化、色素減退或血管擴張等痕跡。」

但他提醒，視乎長出士多啤梨痣的位置，有機會出現不同併發症：

1.約15%的士多啤梨痣血管瘤會發生潰瘍，較常發生於血管瘤的生長期，如生長在鼻尖、頸、會陰和經常磨擦的位置就較易受影響，不單引致痛楚和流血，而且更會增加感染的機會。

2.眼部周邊的血管瘤可引致弱視、散光、斜視，甚至視覺神經受壓等。

3.如發生於外耳、鼻、嘴唇或其周邊位置，長遠有機會影響外觀。

4.頭部的血管瘤康復後有機會留下疤痕，影響頭髮生長。

5.如血管瘤發生於下巴、前頸和耳前等鬍子位置，則有機會引致到氣管阻塞。

(photo AC）

大部分血管瘤並不需要治療，但如出現併發症、影響面部重要器官或有影響外觀的風險，便需要接受治療。「例如，出現潰瘍情況就應讓醫生檢查，傷口感染便需服用抗生素治療，亦要學習在家護理傷口。口服β受體阻斷劑Propanolol屬一線藥物，開始服用時需要留院密切監察血壓、心跳、血糖，和 有沒有氣管收縮的情況，之後醫生可於門診小心調校劑量，療程一般為6至12個月。」區醫生說。

一些細薄的表淺層血管瘤可考慮用外用Timolol藥水治療。口服類固醇因副作用較大，現在亦有其他口服藥物選擇，所以只有特殊的情況才會應用。手術較常用於處理殘存的疤痕和作整形改善外觀；脈衝染料激光則可處理潰瘍情況或血管瘤消散後殘存的微血管增生。

「處理嬰兒血管瘤需要耐性，鼓勵家長和醫生定期溝通，依情況變化，配合適當的跟進治療，減少對BB的長遠影響。」區醫生表示。