醫生教分點先算真正康復　家人確診時間不一是否存在交叉感染？

隨住新冠疫情確診數字由過萬回落至昨日（3日）3,709宗確診個案，不少曾經確診的家庭也陸續康復，但由於每個人體質不同，康復時間亦有不一樣，有家長網上分享其子女康復後，丈夫未完全康復，擔心小朋友會被感染。同時，亦有小朋友的快速檢測結果反覆，時陰時陽，未能分清到底是否康復。兒科醫生陳欣永指出，如果家人出現以下情況，的確有交叉感染的風險存在。



陳欣永醫生指近日問診的家長會對小朋友是否已康復存在疑問，在確診症狀消退後，快速測試結果仍現2條紅線，未知是否算為康復，陳欣永醫生說：「如果小朋友症狀消退之後，快速測試仍然兩條紅線，我們都不會當作完全康復，因為兩條紅線代表仍然有能力傳染給其他人，一樣需要繼續隔離，而大部分患者在7-10日後，快測會由陽性轉陰性，但要注意，縱使轉陰，也不可以單看一個樣本就算，起碼要拿兩個樣本，而當中要相隔多過24小時距離，兩者都是呈陰性。」

（資料圖片）

有症狀但測不出

對於有小朋友出現新冠症狀，如發燒、咳、喉嚨痛、流鼻水等，但進行快速測試卻沒驗出陽性，陳醫生說：「做快速測試最緊要是觀察新冠病毒含量是否在呼吸道裏面，以Omicron為例，數據上面傳染性最高是病徵出來前一日，但快速測試可能要到第一、二日之後才會呈現出來。」

另外一個影響測試結果的重要因素是要視乎病情的嚴重性，陳醫生提到大部分小朋友病情屬於比較輕微，但如果是長者，或天生免疫系統有問題或較弱的人士，就有機會感染嚴重新冠病徵。他說：「一旦感染了且出現嚴重病徵，傳染性會維持，甚至去到20日仍可呈陽性，所以要視個人本身體質免疫力而定，當中的感染性有幾多，病毒數量，但一般的快速測試不能看到CT數值，所以只有做核酸檢測才較準確。」

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻確診康復後久咳有痰 中醫教兒童拍痰法 推介6款清肺化痰湯水👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

如何避免交叉感染

對於不同家庭成員的確診與康復日期不一致，較先康復的，會否被較後康復者再次感染?陳醫生說：「因為Omicron傳染性很高，萬一有人確診，交叉感染的機會率很高，假設如果家中有人確診後康復，又有其他成員受感染，如果是同一類病毒，因為始終病人會自己製造抗體，對付同一個型號的病毒，所以相對有短期保護；若家人感染的屬不同病毒，則有交叉感染的風險。因此家居隔離措施要做足，所有通風系統、去水、隔離都要好嚴謹，務求避免在家中有交叉感染的情況。」

兒科醫生陳欣永建議大家外出戴上口罩。

何謂真正康復

由臨床上，陳醫生亦有見過一些例子是小朋友症狀已經消退了兩三天，進行快速測試變陰性，但是兩天後再驗，又變回了陽性，所以建議在症狀消退之後，先做第一次快測，如果轉了陰性，謹慎起見，隔三至四天再做快速測試，還是陰性的話，才會當作完全康復。」

有痰非一定是長新冠

對於有康復人士出現喉嚨有痰卡住咳不出來的情況，陳醫生指是病毒未清的症狀，「如果有痰咳，情況並不是太嚴重，並沒有影響基本肺功能的話，其實就好像我們平時傷風感冒完之後有少少痰手尾未清，沒有長遠影響，這不算是長新冠症狀，長新冠的症狀是會持續，例如嗅覺、味覺要稍後才能復原，又或者肺部症狀問題，但如果病人受到嚴重的感染，肺部有嚴重影響，相對呼吸道症狀就會拖長才會慢慢復原。」

兒科醫生陳欣永。

🔼🔼🔼遇到咩情況唔好等，要即刻Call白車👉🏻👉🏻👉🏻照顧確診兒童發現呢八項症狀要即召救護車 微燒喉嚨痛建議咁做⋯👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼