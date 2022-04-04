研究指秋天出世BB較易有食物敏感　全因孕婦第一孕期撞正花粉季

撰文：張瑋婷
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懷孕媽媽的營養吸收十分重要，因為會對胎兒生理發育有直接影響，但原來媽媽懷孕時的氣候及環境也有影響。芬蘭一項研究發現，若孕婦懷孕的頭11週是在春天花粉季的話，其嬰兒出生後對牛奶與蛋的食物過敏的機會達11%，是其他嬰兒機率的接近兩倍。

秋天出生BB較易有食物敏感

芬蘭奧盧大學（University of Oulu）曾對東南部城市南卡累利阿區（South Karelia）中，年齡介乎0至4歲、於2001年4月1日至2006年3月31日出生的嬰幼兒進行研究。研究發現在5,920名幼童中，共有390人患有食物敏感，當中10至11月秋天出生的人佔比率最多，有9.5%，而6至7月夏天出生幼童則佔最少，只有4.8%。

另外有204人體內已有特定免疫球蛋白E（若驗出體內出現sIgE的話，即身體內已認定食物如蛋或牛奶是致敏原，當進食了這些食物時，IgE便會與免疫系統在短時間內造成過敏反應），結果與食物敏感測驗類似，10至11月秋天出生的人為最多，有5.9％，而6至7月夏天出生的幼童則只佔2.5%。

（photoAC圖片）

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媽媽第一孕期於4至5月 BB容易對蛋或牛奶過敏

研究又邀請了3,899名嬰幼童的媽媽進行問卷調查，發現若媽媽懷孕的頭11週是在4至5月的話，有6.4%嬰幼童的體內已有特定免疫球蛋白E，亦有11.1%人出現食物過敏，兩者皆是該組別內的比例最高。而若媽媽懷孕的頭11週是在12至1月的話，其孩子有食物敏感的機會則只有5.5%。

研究發現10至11月秋天出生的嬰幼兒有較高機會出現食物敏感，而媽媽第一孕期介乎4至5月的嬰幼兒也較容易對蛋或牛奶等食物出現敏感，報告遂對比了2002年的花粉濃度數據，發現當地榿木和白樺花粉濃度在4月和5月最高，推測出，嬰兒出現食物敏感的機率可能與當地闊葉樹類植物在春季散播花粉。

（photoAC圖片）

不過研究人員稱，令嬰兒出現食物敏感有很多可能性，包括春天季節花粉量最多、暴露陽光多寡等，不能單以孕期及花粉季節作準，加上研究僅屬初步結果，因此不建議有意懷孕的女士就此避開懷孕期。

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