初生剖腹產嬰兒腸道內個別益生菌種近乎零　易有過敏哮喘及濕疹

香港理工大學進行的的研究發現，初生剖腹產嬰兒腸道內幾乎不存在雙歧桿菌，雙歧桿菌是一種可協助嬰幼兒建立良好免疫力以及保持腸道健康的益生菌種，可保護嬰兒免受腸道及免疫系統相關疾病，包括過敏、哮喘和濕疹。



香港理工大學與達能紐迪希亞研究發現，初生剖腹產嬰兒腸道內幾乎不存在雙歧桿菌，這是一種可協助嬰幼兒建立良好免疫力以及保持腸道健康的益生菌種。由於剖腹產嬰兒在出生過程中，未有接觸母親產道可能是導致有關情況的原因。

致過敏、哮喘和濕疹

理大研究人員收集了70個初生嬰兒出生後兩周內的糞便樣本進行研究，發現來自剖腹產嬰兒的樣本中幾乎不存在雙歧桿菌。醫學界普遍認為雙歧桿菌能夠保護嬰兒免受腸道及免疫系統相關疾病，包括過敏、哮喘和濕疹。相比之下，採自順產及以母乳餵哺嬰兒的37個糞便樣本，則全部發現該益生菌種達至水平。其他海外研究亦發現，為剖腹產嬰兒提供額外的益生菌營養補充有助於恢復其腸道內益生菌水平。

母乳可令嬰兒較早接觸益生菌

兒科專科徐梓筠醫生指出：「嬰兒出生後首數個月，是建立良好免疫系統的關鍵時期。缺乏包括雙歧桿菌等腸道益生菌有機會影響嬰幼兒建立好的免疫力。不同研究亦發現採用剖腹分娩的婦女可能會出現較遲上奶的情況，令初生嬰兒未能更早接觸有益菌種。相對自然分娩的嬰兒，剖腹分娩的嬰兒可能有較大機會出現過敏、上呼吸道感染以及其他免疫系統相關疾病。母乳是最好的，最好讓寶寶餵哺母乳，但如要選擇配方奶粉，請詢問醫生的意見。」

香港有38%剖腹產嬰兒

香港理工大學應用生物及化學科技學系邱家琪博士表示：「在本港，多達三成八的嬰兒是經由剖腹方式出生；因此，我們希望透過科研，了解他們的特別營養需要。我們的研究發現剖腹產嬰兒腸道內的有益微生物數量遠低於順產嬰兒水平。事實上，在新加坡及泰國的研究亦有類似的發現，反映亞洲剖腹產嬰兒在建立早期腸道微生物組成方面需要特別關注。」