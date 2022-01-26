獲派新屋有望5月接天瑜回家團聚　父：感恩職業治療師和社工協助

6歲小女孩天瑜疑因醫療事故臥床20個月，原本活潑可愛的小孩，現今被評為嚴重智障，9月獲安排入讀特殊學校。近日，天瑜爸爸在她耳邊播放姜濤的歌曲而出現罕見反應，讓姜濤和姜糖們都為天瑜打氣。剛剛又有好消息，天瑜家人獲派新屋，房間空間足夠擺放醫療儀器，盼5、6月能帶天瑜回家團聚。



天瑜的爸爸一直在社交平台發布女兒的最新狀況，而早前天瑜聽到姜濤主唱的歌曲《蒙著嘴說愛你》令她出現罕見反應，頭和頸都有較大幅度郁動，還哼了幾聲，似是想跟著唱。姜濤得知後，不但在限時動態表示關注，還親自聯絡天瑜爸爸表示想探望天瑜。

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姜濤的粉絲「姜糖」亦有行動，早前把姜濤公仔和一些應援物送給天瑜，為她打氣。天瑜爸爸也把公仔放到天瑜身邊，陪伴著她。

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獲配新屋 盼年中回家團聚

天瑜爸爸今日（26日）又分享好消息，他們一家已獲派新屋，並預留房間給天瑜，房間更有足夠位置擺放醫療儀器。新屋3月中交吉再進行裝修，期望5、6月可以接天瑜回家團聚，天瑜爸爸又感謝大口環醫院的職業治療師和醫務社工親自協助度尺。