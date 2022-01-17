6歲天瑜聽《蒙著嘴說愛你》現罕見反應　姜濤親身回應：想探望

因醫療事故而臥床的6歲小女孩天瑜，早前被評估屬於嚴重智障，反應等如一個1至3個月大的嬰兒。天瑜爸爸日前在天瑜耳邊播放姜濤作品《蒙著嘴說愛你》，不料天瑜罕見地出現較大反應，更哼了幾聲，狀似想跟著唱。片段放上社交平台後2日，姜濤不但在限時動態拍片回應天瑜，更私訊為天瑜爸爸打氣，希望可以安排探望。天瑜爸爸十分感動說：「感謝這位謙卑和善良的年青人，香港需要你為我們帶來更多正能量，請繼續加油！」



天瑜因醫療事故已臥床20個月，早前受評估為嚴重智障，將在9月安排入讀特殊學校。醫生表示，安排天瑜入特殊學校可以增加她的刺激，希望有助康復。日前，天瑜爸爸在女兒的耳邊播放姜濤主唱的《蒙著嘴說愛你》，不料天瑜的頸部和眼睛都有罕見郁動，還發出了幾聲哼聲，似乎想跟著唱。

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片段放上社交平台後，很多網民都為天瑜打氣，亦標註了姜濤。在昨日（16日）姜濤便在限時動態上載了一段說話為天瑜打氣：「快啲好返，姜濤哥哥可以親口唱歌你聽。」雖然他說不知道是否真的是歌曲的作用，但仍希望盡他的能力幫天瑜加油。

今日凌晨，天瑜爸爸再發文，原來姜濤還親自私訊了天瑜爸爸，指自己看了很多報道了解天瑜的事情，並會一直關注，希望爸爸加油，亦想看看有沒有機會安排探望天瑜妹妹。天瑜爸爸十分感動，亦指姜濤的說話甚具影響力，「感謝這位謙卑和善良的年青人，香港需要你為我們帶來更多正能量，請繼續加油！」。

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