婆媳｜奶奶發現新抱購買情趣內衣　公開展示家中　更辱罵她放蕩

婆媳相處向來是一大學問，婚後要與老爺奶奶同住對新抱而言更是一大挑戰。在台灣，有人夫在網上發文，指媽媽近日搬到家中與他和妻子同住，幾天前媽媽擅自拆開家中的包裹，其中拆開了妻子購買的情趣內衣，還自作主張拿去洗，妻子知道後既尷尬又生氣，當場與奶奶爭吵，最後更收拾東西回娘家，表示若然奶奶不搬走就不會回來，令他不知如何是好。



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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：同住奶奶擅自拆包裹 揭新抱買情趣內衣辱罵放蕩】

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