口花花的孩子你喜歡嗎？男孩一句話　冧到媽媽回心轉意即刻買薯片

帶孩子一起去商場，孩子想要買零食，爸媽們都會怎麼回答呢？台灣歷史補教名師李天豪早前在Facebook分享，他當天去便利商店選飲料，聽到一位小男孩對媽媽講的話，極具震撼力，因為最後這位男孩不費吹灰之力，媽媽就甘心樂意掏錢給他買，引發網友們熱議。



小男孩太懂撩，給了做媽媽最大的正能量

李天豪老師描述當時發生的情形，小男孩對媽媽說：「我可以買薯片嗎？」他的媽媽回答：「不可以，你這麼任性，媽媽會不喜歡你噢。」本來他以為小男孩會哭鬧，結果他說：「沒關係啊，我喜歡你啊。」「不管你喜不喜歡我，我都會一直喜歡你！」

這個結局比過程更令人張大嘴，最後媽媽在櫃檯結帳了5包薯片。

這位可愛的小男孩讓網友感嘆：「撩自己媽媽」、「兒子這樣的話我會生」、「每個小孩都這樣我才不相信甚麼少子女化」、「我get到小朋友的可愛了」、「我小時候一定沒學到這個技巧」等。大家忙着tag身邊有暖男兒的爸媽朋友：「這是不是你兒子？還有父母大方承認：「這不就是我兒子嗎？哈哈哈。」

有網友開始腦補情節，幫媽媽把後面的戲補齊，媽媽：「後面排隊結帳全算我的！」並幫媽媽設計對白：「真、真是拿你沒辦法～不可以一次吃完哦…要飯後才能吃知道嗎？」

還有爸媽網友笑說：「本篇絕不能給番茄看到....」讓原PO李天豪老師也忍不住回：「我贊助一箱薯片！」

不過網友也提到，母親第一句話：「不可以，你這麼任性，媽媽會不喜歡你噢。」這種情緒勒索的語言，儘量別對孩子說！但是兒子好會講話，「雖然媽媽的話不ok，但這男孩正能量太滿了……」網友說，這孩子根本幫無數爸媽示範該怎麼教小孩：「要常常對我甜言蜜語，小孩就會有樣學樣。」

孩子這11種行為是在對父母表達愛意！（點圖了解）

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孩子愛你的11種方式，每天都在用行動說愛

其實孩子的愛不一定會說出口，如果你的孩子不擅長表達，仔細觀察孩子有沒有這11個愛你的跡象，你會發現他比你想像中更愛你呢。

1. 寶寶認得你

出生幾周內，嬰兒就能認出主要照顧者，「寶寶會最愛照顧者，勝於其他人。」通常孩子也會學會依靠媽媽：「即使我哭了一會兒，她也會很快找到我，這樣我就不會崩潰。」這樣互相依賴的關係，是孩子長大後安全感的基礎。

2. 寶寶會對你笑

出生後1個月左右，嬰兒會對媽媽的面部表情做出反應，媽媽們不要害怕對寶寶做出誇張的表情，可以不假思索地盡情回應吧！這些回應遊戲對鞏固嬰兒的依戀很重要，就像回應寶寶的生理需求一樣。

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3. 寶寶有戀物情結

如果你發現寶寶有一條愛不釋手的「小被被」，或是總是抱着睡的玩偶，不用擔心，這些物品只是「愛的替代品」，象徵着你和孩子的感情，他的「戀物情結」越深，對媽媽的愛也越多，尤其在孩子感到沒安全感的情況下，他的手會抓的越緊。

4. 寶寶專心盯著你看

嬰兒一出生就能辨識媽媽的聲音和氣味，下一步是將這些聲音和氣味與看到的東西連繫起來，這就是為甚麼寶寶會開始研究你的臉，他想試圖用視覺記住媽媽的聲音和氣味；某種程度上，寶寶一直盯着媽媽看，因為他想極力地記得對媽媽的愛。

5. 寶寶想要你抱

嬰兒6個月大後，身體才有認知能力來要求大人抱，當寶寶這麼做的時候，就是對爸媽的信任和愛的最好肢體表達，雖然有時候可能是哭着要求你抱，但足以讓爸媽嘴巴合不攏了。

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6. 寶寶推開你，再跑回來

寶寶會爬行的時候，一開始不喜歡大人扶他，所以會先推開爸媽的手，想自由探索，但別擔心，當他感到害怕、不安全感時，還是會想回到他最愛的媽媽懷抱，尋求媽媽的安慰。

7. 你離開時寶寶會崩潰

嬰兒時期，媽媽一離開，寶寶會發出痛苦的哀嚎，這是發展的一部分！1歲到3歲時，媽媽離開時可能會沮喪，回來後會高興無比。在這個年齡歲段，孩子會表現出很大的情緒，所以無論媽媽離開時的心碎，或是回來時驚天動地的興奮，都清楚地說明了一件事：「你是被愛的。」

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8. 孩子主動吻媽媽

孩子到了1歲左右，如果媽媽常用親吻表達對寶寶的關愛，寶寶也會開始學大人這麼做。所以啊，如果你發現，有一天嘴唇臉頰上忽然出現了一道濕濕黏黏的印記，絕對是孩子愛你的表現。

9. 孩子模仿你

小孩會模仿他們最喜歡的人的活動和行為！當孩子學爸爸的亂敲電腦鍵盤、拿媽媽的唇膏亂擦，趕快轉念思考，孩子正在表達愛，或許就不會崩潰了。

10. 孩子受傷時想要的是你

當孩子向父母尋求安慰，然後擦乾眼淚跑掉，意味着他們愛、需要你。當然，當父母在場時（尤其是媽媽），即使是小事故也會釀成大戲。是的，寶寶希望藉此引起大人的關注，成功的時候會讓孩子感覺更好，因為孩子愛父母就像父母愛孩子一樣。

11. 孩子把壞行為保留給你

別懷疑，孩子只會對最愛的人使壞，這也印證沒有幾個父母會說自己的小孩是天使，這雖然不是孩子說愛你最溫暖的方式，但他的確最愛你了。因為孩子知道，不管他多壞，你都會愛他。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：男童想買零食，媽媽不給買，最後用一招達陣！網：母情緒勒索不妥，但孩子正能量太滿】