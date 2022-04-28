女兒未打2針不可參加幼稚園畢業禮　媽媽：點解要剝削佢哋權利

隨著實體教學的回歸，不少學生也期盼著校園生活能全面回到以往，尤其是一些在成長中創造美好回憶的陸運會、畢業禮等等。根據預防2019冠狀病毒病學校健康指引，其中明確表示，倘若學校有必要舉辦大型集體活動，如家長日、開放日、校園參觀、畢業禮、陸運會或水運會等，教育局只容許已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生參加，未有完成2針的學生將不能出席，包括幼稚園及中小學生。



根據教育局發放最新有關預防 2019 冠狀病毒病學校健康指引，倘若學校有必要舉辦大型集體活動，如家長日、開放日、校園參觀、陸運會或水運會等，當局只容許已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生參加。在進行上述活動時，學校應確保足夠的社交距離及嚴緊遵從各項防疫抗疫措施。例如若學校舉辦畢業禮，則須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、並根據場地或教育局相關指引要求(包括限制入場總人數等)。

有媽媽日前於家長群組中表示，現正就讀K3的女兒即將幼稚園畢業，但校方向家長表明「冇打針嘅K3學生唔可以參加畢業禮。」令她感到相當無奈，直言：「咁樣去剝削小朋友出席畢業典禮嘅權利。荒謬至極！」另外亦有家長透露，女兒就讀的幼稚園索性取消畢業禮，令孩子及家長也大為失望。

把人數控制至「大型活動」標準以下

有幼稚園校長接受記者訪問時指，校內每一項活動同學都有權參與，但受限於接種情況其實都相當無奈，只能跟隨！惟一可以考慮的是，既然大型活動對接種有要求，會將活動規模縮小，是另一出路。

而即將舉行的畢業禮，該校長指：「學校會減少在典禮進行期間人與人之間的接觸，或者限制觀眾人數等可行的措施，一直以來學校都絕對遵從一切防疫同社交距離措施，但不希望將畢業禮如此重要的日子都把學生拒於門外。」

大型活動定義混亂

另有多名校長分享，他們都覺得，目前教育局所指的「大型活動」未有一個完善的指引或定義，多是校方自行判斷。由於各校人數不一，相信亦很難一概而論，而現時機制沒有統一標準，校方亦不需事先向教育局說明，即將要舉行甚麼活動、人數多與少，再由教育局回應是否屬於大型活動，全部都是校方的專業判斷為基準。

畢業禮表演要考慮家長接種情況

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄表示，根據學校最近一次的數據顯示，目前全校約900位學生，近7成左右已完成接種兩劑疫苗，當中也有收到家長反映，因早前子女確診沒有呈報，校方也建議他們重新申報，看看能否追回康復紀錄或確診證明，以豁免於「疫苗通行證」的接種要求。

而近期校方將舉行的大型活動包括畢業禮及升中講座，吳校長直言：「受影響的包括會在畢業禮或其他活動中有表演的同學，一些比較簡單的表演還可以安排已完成接種2針同學代替，但涉及長期訓練、合作的表演，缺了人數便很難補救。」

另一方面，吳校長指上年舉行多場的ZOOM升中講座效果不理想，因為家長和老師要不停透過網上平台，把填好的表格來來往往，過程耗時沒效率。今年轉回實體便面臨新挑戰，因為校方沒有家長接種的數據，要先行詢問有意出席者是否已接種兩劑疫苗並超過十四天。

記者曾就學校舉辦大型集體活動的定義，其規模及出席人數等向教育局查詢，當局回覆指早前向學校發出的「預防 2019 冠狀病毒病學校健康指引」已有清晰的指引，學校可作參考。