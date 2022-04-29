甚麼情況下要割包皮？醫生建議家長為囝囝沖涼時要幫手做一件事

在華人社會中，不少父母也會因為避免尷尬而不談「性」，導致小朋友有關性器官的問題不敢開口，家長也不主動了解。而最常見的，便是不知小朋友應否割包皮，往往要到身體檢查時才發現問題，若坐視不理，更會出現龜頭炎、長大後勃起時疼痛等問題。

攝影：黃寶瑩



為年幼男童洗澡時要推開包皮

泌尿外科專科醫生馬偉傑指，男嬰出世後，陰莖內包皮會有黏性物質，隨成長會慢慢溶解。

泌尿外科專科醫生馬偉傑指，作為家長，在小朋友年幼時，可觀察其排便是否順暢，包皮有否覆蓋尿道口。洗澡時，可嘗試為小朋友推開包皮，檢查是否可讓尿道口外露，而推開包皮後若發現有黏性物質，類似牙膏狀，也可以一併清潔，用毛巾擦拭或直接用花灑沖走都可以。

馬醫生強調：「家長每次為小朋友洗澡前都應該做此步驟，慢慢地小朋友便會習慣，包皮亦可以慢慢反更多。很多家長都不敢碰小朋友該部位，不懂得處理，這種心態要調整。」

需要看醫生的情況

泌尿外科專科醫生馬偉傑

男嬰由出世起至三歲，在不影響小便的情況下，內包皮與龜頭黏著是正常的。而小朋友多少歲才可以把包皮完全反開（完全反開意思是指能看見整個看見冠狀溝，即龜頭），馬醫生直言因人而異：「絕大部分小朋友喺8至10歲之前，都理應可以反曬出嚟！」

如家長持續一段時間，用上述方式為年幼小朋友洗澡時慢慢推開包皮，但發現完全沒進展的話，就應該去看醫生。而沒進展不代表一定要割包皮，醫生或有機會處方含類固醇的藥膏，每次反到包皮最盡的時候，塗抹在邊上，可以幫助溶解內包皮的黏性物質，如使用藥膏後也沒有幫助，便很大機會需要動手術。

另一個家長需留意的情況，便是幼童排便時，包皮會像氣球般吹漲，意味著尿道口或有阻礙，尿液跑到內包皮與龜頭之間，出現該情況亦要看醫生。

長期藏污納垢易有龜頭炎

即使沒有包皮過緊的狀況，但如果家長沒有教育小朋友正確的清洗方式，在長年累月下內包皮容易藏污納垢而導致龜頭炎，長期不處理的話，污垢會纖維化，令內包皮與龜頭難以分開，嚴重的話龜頭外觀亦會受到影響。

手術前後注意事項

泌尿外科專科醫生馬偉傑解釋手術情後注意事項

若醫生判斷小朋友需要做割包皮手術，術前要做好基本清潔，亦要留意小朋友有沒有其他身體不適的情況，18歲以下動割包皮手術絕大部分都需要全身麻醉。在手術過程中，醫生會一併處理其他關聯性問題，例如陰莖彎曲、陰莖內縮（較常出現在肥胖人士）等，以免小朋友需要再承受全身麻醉動手術的過程。

手術後，會有一個環狀的傷口，而縫線會自己溶解不需拆除，不要手多動大力「捽」傷口。年幼的小朋友，通常會用紙杯剪去底部，蓋住陰莖以免與內褲磨擦，而術復首數天不應碰水。家長亦不應擔心術後小朋友有晨勃或生理留應，一般來說，醫生已預想到會發生此情況，即使有生理反應亦不會出現「爆傷口」的情況。