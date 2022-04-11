珍珠奶茶糖分高致大腸癌細胞增生3倍　營養師籲小童少飲：難消化

近日天氣又熱又曬，不少人走在街上都想飲凍飲消暑降溫，香甜又有嚼勁的珍珠奶茶相信是許多小朋友的心頭好。不過其實珍珠奶茶含極高糖分，有台灣肝膽腸胃科醫生近日在綜藝節目上指出，高糖分飲食有機會令大腸癌細胞增生3倍；另有營養師亦指出，珍珠不易消化，不宜兒童飲用。



台灣肝膽腸胃科醫生張振榕日前在綜藝節目《醫師好辣》中，提及高糖分飲食對身體影響甚大，呼籲大家應小心飲食。他表示，曾有實驗將大腸癌細胞分別放進兩隻老鼠體內，然後為一隻老鼠餵食素食，另一隻則以高糖分飲食為主，結果發現吃素老鼠體內的癌細胞並無增大，而高糖飲食老鼠則在數個月內病逝。

張振榕又舉例，珍珠奶茶中的甜味大多來自高果糖及玉米糖漿，這些食物在人體實驗中亦顯示，會令大腸癌細胞增生超過3倍以上。他直言「言糖分會養大腸癌」，而即使在沒有癌細胞的腸道黏膜上，「拿去高糖分一直養，也會養出癌細胞」。

廣受港人歡迎的台式茶飲店天仁茗茶過去也曾公開部分茶飲的營養成分，其中凍珍珠奶茶的中杯及大杯裝總糖量分別為30及45克，總熱量分別為410及612卡路里。根據衛生防護中心，1碗白飯（200克）的熱量為260卡路里，換言之只要喝1杯大杯裝凍珍珠奶茶，熱量已超過2碗白飯。

珍珠由木薯製成 較難消化

台灣兒科醫生陳敬倫曾在其FB專頁「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」發文，指小朋友不宜多飲珍珠奶茶：「對兒童來說，珍珠本來就不易消化，珍珠奶茶也含咖啡因，不適合孩子過度飲用。而且一杯珍珠奶茶熱量都600卡路里起跳，幾乎是一餐的熱量，兒童應從小養成喝白開水、不喝含糖飲料的習慣，避免攝取過多熱量。」他又分享一張自己空腹喝下珍珠奶茶後的超聲波照片，可見一粒粒珍珠仍完整留於胃部，反映即使在成人體內，珍珠也並不容易消化。

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美國兒科專科營養師梁慧思解釋，茶為珍珠奶茶的材料之一，它含有咖啡因、刺激性以及提神成分，兒童並不適宜飲用。而且珍珠由木薯製成，木薯含大量澱粉質，也含有纖維，比一般米飯等澱粉質需要更多時間消化。另外，珍珠用黑糖熬煮，本身的糖分含量也高，即使飲品要求半糖或三分糖，兒童多飲仍會致肥。

（photoAC圖片）

兒童攝取過多糖分或致糖尿或心血管疾病

本港兒科醫生陳欣永亦指，珍珠質感滑溜，兒童吸啜時有機會鯁喉，若兒童吃珍珠時沒有仔細咀嚼，也會增加身體消化的負擔。兒童如因吸收過多的糖分而致肥，亦有更大機會出現糖尿病、心血管疾病和高血壓等。

即睇過多糖分對兒童有咩影響：

