張韋怡7歲兒子在校被同學飛踢心口留腳印　心痛斥班主任冤枉兒子

TVB女藝員張韋怡日前在IG直播，控訴7歲兒子在校遭受同學欺凌，再遭班主任冤枉他先動手，叫他「唔准講大話」，恐嚇他「以後都唔可以返學」。張韋怡斥班主任的行為令兒子受到二次傷害，委屈得一直飲泣。日前，她再開直播哭訴該名同學已是「慣犯」，兒子甚至被欺凌至「認命」：「可能我係選中要畀佢蝦。」



張韋怡在2014年與經營8位數字鐘錶生意、家族擁有300幅地皮的富二代男友 Michael Poon 結婚，二人育有7歲兒子。日前，她收到校長電話，被告知兒子被同學踢心口跌倒，事源是兒子去「勸架」，不料「踢人同學」隨即向他心口踢去，他立即應聲跌倒，心口留下腳印，令人心痛。張韋怡當日已立即追問校長「踢人同學」的身分，因為早前聽到兒子進行網課時，很多同學都表示曾受過欺凌。她兒子更說：「佢每個小息都揀2個同學蝦，可能我一早俾佢揀中呢。」其「認命」態度令張韋怡極之心痛：「點解我仔要受呢啲委屈？」

事情到了隨後再有戲劇性發展，張韋怡指兒子放學回家後沒有吃飯，她追問打人同學的跟進，不料兒子頓時飲泣。「佢班主任『官老師』竟然冤枉我個仔，話我個仔「出手先」叫佢『吾好再講大話』如果唔係『以後都吾可以返學』！佢委屈到一直飲泣，明明副校長都已經了解知道事發經過，呢個班主任竟然用佢個身份，顛倒是非，壓制我兒子，令他身心受到二度傷害！」

張韋怡再開1.5小時直播，聲淚俱下控訴學校的處理手法，令7歲小朋友身心受到傷害。她認為學校包庇踢人學生，又指兒子和其他同學「不願做沙包…我哋唔係讀緊特殊學校呀！」

網民都認為學校做法「誇張」，又鼓勵張韋怡要「企硬」做兒子的榜樣，勇敢悍衛自己的權利。張韋怡其後在留言指將去信教育局投訴。記者向她查詢事件的處理進度，但未獲回覆。