小滿廿四節氣｜宜吃呢類食物 中醫推介媽媽必煲呢款清熱糖水

來到5月尾是廿四節氣中的「小滿」在古代象徵農作物逐漸飽滿成熟，亦即是形容踏入夏天，細粒稻穗開始飽滿的狀況。天氣漸熱，降雨量漸增，環境濕度亦增加，註冊中醫師胡凱淋指出此時容易誘發與濕邪相關病症，由於「小滿」是種瓜種豆的最佳時機 而瓜豆，亦是小滿時令之食材，她特別介入三款湯水，適合一家大小於此時節服用。



五月尾，立夏過後，就是小滿。註冊中醫師胡凱淋說:「小滿中的『小』意思是逐小、逐漸、小部分；而『滿』則指飽滿，『小滿』則是在形容踏入夏天，細粒稻穗開始飽滿的狀況。」

注意皮膚問題

胡醫師說:「踏入小滿，天氣漸熱，降雨量漸增，環境濕度亦增加，容易誘發與濕邪相關病症。家長要注意小兒常見有濕疹、汗疹、皮膚病、水腫等情況。」

宜吃呢樣食材

『小滿前後，安瓜點豆』農家認為這是種瓜種豆的最佳時機。而瓜豆，亦是小滿時令之食材，以下介紹三款湯水，適合一家大小於『小滿』時節服用。」胡凱淋說。

按圖即睇24節氣之「小滿」宜用3個食療:

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24節氣之「小滿」宜用食療一:冬瓜湯

功效︰冬瓜甘寒，除煩止渴，利尿通淋，解熱毒。赤小豆甘酸平，利水除濕，消腫解毒

材料︰冬瓜半個，赤小豆，綠豆，白扁豆，瘦肉適量。

煮法︰1.把所有材料洗淨。2.全部材料放入鍋中，加入適量水，大火煮沸後轉慢火煲1小時。3.最後加適量食用鹽調味即可。

食用宜忌︰冬瓜及綠豆偏涼，虛寒人士小心不要飲過量。適合食用年紀︰小朋友至老人家都可以。

24節氣之「小滿」宜用食療二:腐竹白果糖水

材料︰腐竹400g，清水 1.8L，冰糖200g，白果50g，雞蛋4-6隻。

煮法︰1.先將白果煮3分鐘，除衣去心備用。2.將白果和冰糖放到煲內，白果煮滾後，細火再煮1小時。3.腐竹大火煲滾，中火再煮30分鐘。4.將所有材料再放入煲，中小火煮10分鐘。

食用宜忌︰白果帶有小毒，不宜多食。適合食用年紀︰小朋友至老人家可。

功效︰腐竹味甘性平，具有清熱潤肺，止咳除痰作用。

白果味甘苦性澀平，有補腎固肺潤肺，斂肺定喘，澀精止帶。

24節氣之「小滿」宜用食療三:荷葉扁豆冬瓜粥

功效︰健脾袪濕，改善潮濕情況。

材料︰新鮮荷葉、白扁豆、冬瓜。

煮法︰1.材料洗淨。2.荷葉可切碎，冬瓜切丁。3.先將扁豆加入粥底先煮。4.再加入其餘材料一起煮。

食用宜忌︰便秘燥熱者不宜食。適合食用年紀︰小朋友至老人家可。

註冊中醫師胡凱淋

以上資料僅供參考，如果服用湯水後未有效果，又或開始發病，記得要及早求醫，向你信任的中醫師查詢。