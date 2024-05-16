小滿24節氣多雨炎熱 宜多吃清濕熱食物 附9款小滿適用食療

「立夏」過後，「小滿」來臨。小滿是夏季的第二個節氣，此時南方雨水開始增多，河水漸滿，而北方小麥開始飽滿。根據香港天文台統計，小滿節期香港平均氣溫達攝氏26.3度，平均相對濕度84%，可見氣溫續漸上升，雨量亦漸次增多。

本文作者：博愛醫院劉曉晉中醫師



香港位於嶺南濕地，人群體質以脾虛及痰濕為主，因天熱平素飲用冰涼飲品、進食肥膩甜食較多，故影響脾胃消化功能，日久形成脾虛有濕，甚至濕鬱化熱的體質特點。正值「小滿」，大氣陽氣漸盛，濕氣漸重，在氣候與體質的相互作用下，濕熱蘊結於身體表面，容易引發濕疹、癬等皮膚疾患。要避免或減輕天氣轉變對日常生活的影響，可從飲食及生活作息入手。

「小滿」飲食宜忌

在雨水增多、氣溫漸增的時候，宜進食清爽的素食，可多吃冬瓜、黃瓜、黑木耳、馬蹄、番茄、薏米、赤小豆，清利身體內的濕熱。肉類方面，以鴨肉、豬肉為首選，而牛肉、羊肉、鵝肉等偏性較溫熱的肉類則不應多食。另外，甘肥滋膩的食物應當少食，如煎炸、肥膩的食物、辣椒、海魚、蝦蟹等海鮮發物，以免生濕助熱。

宜：冬瓜、黃瓜、黑木耳、馬蹄、番茄、薏米、赤小豆、鴨肉、豬肉

忌：煎炸食物、動物脂肪、辣椒、海魚、蝦蟹、牛肉、羊肉、鵝肉

小滿湯水：冬瓜薏米赤小豆湯 (3-4人份)

材料：冬瓜1斤、生薏米30克、赤小豆30克、淮山30克、陳皮2塊、生薑2片、蜜棗3粒

製法：

1. 將材料洗淨，冬瓜連皮切塊，薏米、赤小豆浸泡

2. 將所有材料及2公升清水加入湯煲，大火滾沸後轉小火煲1小時

3. 放入適量食鹽調味

「小滿」生活作息

1. 注意日夜溫差，適當調節衣著，帶備雨傘外出

小滿節期日夜溫差有近5-8度，加上室內冷氣開放與室外形成較大溫差，一不小心容易著涼。平時可以帶備一件薄外套，隨時加減穿著，並注意天氣預報，帶備雨傘外出，以免下雨濕身著涼。

2. 保持心情舒暢，日間多參與散步慢跑等户外活動

在天氣轉變、濕氣漸重的日子，人的心情容易變得鬱悶，特別是小孩子，偶爾會因不懂表達情緒而發脾氣。平時可泡些玫瑰花、茉莉花荼疏肝解鬱，聽些輕鬆愉悅的音樂，外出散步慢跑活動身體。周末帶小孩子到郊外走走，釋放一下學業壓力。外出遊玩時要及時擦乾汗水，特別是肘膝關節、腋下胯下等皮膚皺褶處，避免因汗液浸潤引起皮膚搔癢不適。

3. 適當早起晚睡，保持最少7小時睡眠

日出而作，日入而息，這是順應大自然陰陽消長的重要生活規律。春生、夏長、秋收、冬藏，春夏季日照時間較長，萬物生長蓬勃，適當的早起晚睡，有利人體的陽氣生長。同時保持充足睡眠，讓身體能夠充分休息，幫助體力回復及提高免疫力。

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博愛醫院劉曉晉中醫師

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