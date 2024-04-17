穀雨24節氣 | 中醫教多吃冬瓜山藥健脾防濕邪入侵 附袪濕湯水食譜

穀雨是春季最後一個節氣。此時氣溫升高明顯加快，降雨量亦會增加，有利於春作物的播種出苗，是農作重要的春雨期。由於雨水的增加，環境中的濕氣便會變重，身體也容易受到濕邪入侵，而濕邪最易損傷脾胃，引致運化受阻。



宜吃薏仁冬瓜袪濕、蓮子大棗健脾

人體受穀雨天氣變化影響，需注意預防濕邪入侵，若被濕邪入侵則見精力不足、頭暈沉、身體困倦疲憊等濕重症狀。建議可以食些薏仁，冬瓜，茯苓、白扁豆、赤小豆等，助人體利水袪濕。

而穀雨時節，陽氣漸長、陰氣漸消，此時脾臟之氣漸趨旺盛，若能涵養脾胃，有利於營養吸收，可適當食一些健脾的食物，如蓮子、芡實、山藥、陳皮、大棗等，以健脾胃之氣。

生冷辛辣食物加重濕氣應少吃

此時忌吃生冷辛辣肥膩的食品，以免損傷脾胃，加重體內濕氣困留，應減少進食動物脂肪、生肉、冰凍食物、羊肉、蝦蟹、茄子、酒、辣椒等辛辣之品、腥羶發物。

穀雨與肝相應，而潮濕的天氣令人失去順暢爽利容易形成急躁及負面情緒，引致肝氣鬱結不暢。在精神情志養生方面應戒暴怒，忌情懷憂鬱，保持心胸開闊，恬靜的心態，以防肝火亢動。

中醫推介三款袪濕健脾湯水

1. 冬瓜赤小豆水鴨湯

材料：芡實20克、赤小豆30克、陳皮一角、連皮冬瓜300克、水鴨一隻

功效：健脾去濕、利尿消腫

2. 薏仁鯽魚化濕湯

材料：薏苡仁20克、白扁豆30克、淮山30克、鯽魚一條

功效：健脾益氣、利水活血

3. 淮山扁豆粉葛湯

材料：淮山40克、白扁豆40克、赤小豆20克、薏仁20克、白茅根30克、陳皮1角、粉葛250克、瘦肉500克

功效：健脾袪濕、清熱生津

+ 5

註冊中醫師陳志勇

《文章獲註冊中醫師陳志勇授權轉載》

相關閱讀：穀雨24節氣｜濕熱交纏 易腸胃不適和濕疹發作 附飲食宜忌及湯水

相關閱讀：穀雨24節氣｜易有脾胃問題 穴位按摩緩解肚痛 2款湯水肋袪濕

+ 1

相關閱讀：穀雨廿四節氣｜注意咽痛便秘 中醫教媽媽煲兩款湯按穴位降肝火