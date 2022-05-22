忙照顧生病大仔錯打哭鬧2歲細仔　媽媽內疚道歉：愛可療癒傷害

也許有些人會覺得我是一個對教養有豐富經驗、有很多教育理想和有智慧的媽媽，可是再有智慧，回到家庭中，對着自己的孩子，也不可能沒有失控的時候。



我的弱點是最怕孩子生病或自己生病了。每次病，也會心慌自責。想起小時候，我的母親也一樣最怕我們生病，可是會用一種責罵的形式去表達她的恐懼和關愛，久而久之，長大了，身體有點不舒服也不願給別人知道，生怕會有人怪罪自己生病似的。事實上，幼兒時期是建立免疫力的黃金時間，受感染有不舒服是等閒事，總是要經歷這些過程，身體慢慢可以靠自己休息去抵抗更多細菌，可是對着自己的孩子有事就是會忍不住心痛和擔心，怕他是因為吃不好、睡不好，怕他是因為媽媽有什麼照顧上做得不足夠。

（陳皮下廚專頁圖片）

這一次，哥哥不知道為什麼，就是說肚子痛起來，然後開始嘔吐、發燒，接着兩天都精神很差、吃不下東西。那些時間，我的雙手，就是忙過不停，煲粥、煲湯、開水浸浴、消毒、餵藥、換衣服床單被套、不斷洗碗和清理、安慰抱抱，然後還有個小兒子的各種日常需求…到了筋疲力盡的晚上，好不容易哥哥可以入睡了，弟弟卻不肯睡，時而說要飲水，時而說要坳背脊，時而說有聲，東吵西吵就是安靜不下來，連病了的哥哥也給吵醒了，兩個多小時，軟硬兼施也停不下來，忍不住大聲吆喝了他，更打了弟弟一下。弟弟，當然就哭得更厲害了。

也就因為這一下，我一整晚也睡不了，既內疚又心痛。做媽媽最痛，就是知道自己傷害了孩子。總是忍不住不斷回想自己做錯的那一幕和孩子的眼淚。我之後唯有緊緊抱住他，希望用很多的愛去將功補過。

事實上，將功不能補過，但愛和承認自己的軟弱，可以讓很多過犯變得微小和傷害得以療癒。

第二天，我用淺白簡單的說話，向兩歲的孩子坦承媽媽做錯了，對不起。他反應似懂非懂，但這已經對我自己幫助很大，我能夠把過錯放下，原諒自己，繼續有力量的向前行，反思下次能夠怎樣去避免。我和哥哥更討論，如果下次弟弟又一直在吵睡不了，是不是可以哥哥和弟弟分房睡，讓媽媽不用擔心你也睡不好，比較容易冷靜和有耐心地處理。哥哥也因為這些討論，才知道原來媽媽的冷靜不下來，是因為緊張他，也就更願意幫忙了。雖然往後幾天，弟弟應該就是因為當晚罵他太狠了，頻頻半夜起來多次大哭，但這些日子，媽媽我沒有再嫌他煩，放下一切事務，單純積極地回應他和陪伴他，每次醒來，就坐著讓他捉著我的手直到再一次入睡，幾天後，他又能自己一覺到天明了。

（陳皮下廚專頁圖片）

體力上的辛勞，小事

做媽媽最難就是要面對自己的錯

經常生怕這些錯

對孩子做成無可挽救的傷害

但上帝說

在愛裏沒有懼怕

就是繼續去愛就對了

Mother Teresa說

去愛，愛到直至成傷

就能更體會何謂愛了

也許我們在世界不同的角落

面對難過、傷心、無力

最好的方法

就是繼續去愛身邊的人

繼續用自己的方式be the light