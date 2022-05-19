HappySchool｜嶺南大學香港同學會小學 復課取消考試獲家長支持

一場新冠疫情持續兩年未完，對於學童來說，生活的確起了不少變化，小學生由4月底陸續恢復面授課程至今一個月，嶺南大學香港同學會小學副校長吳曉靈看到學生學生比以前更珍惜上學的機會，比以前更願意配合老師的教學要求，而學校亦推出一系列課程協助學生盡快適應，其中一項是除了五年級呈分試外，其他年級則取消本學年期終考試，而大部分家長對此十分支持。

攝影:陳葦慈



1953年一場石峽尾大火令很多小朋友無法到正常學校讀書，需轉往天台學校上課，為安全及實踐嶺南大學「作育英才 服務社會」的校訓，嶺南大學香港同學會向政府申命撥款批地興建學校，於1964年開辦了嶺南大學香港同學會小學，並於2006年轉為直接資助全日制男女校。全校有一至六年級，每級有兩班，每班約25至26人，學校採用Happy School活動教學模式，吸引不少喜歡愉快學習的家長為孩子報讀。

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疫情後學生更珍惜學習

學生過去兩年，持續面對暫停面授課、在家上網課、恢復面授課等學習模式，來到第五波疫情尾聲，吳副校直言:「大家都習慣了！」在兩年前新冠疫情剛開始時，才是教育界最難最大的挑戰。這次復課，她看到學生很珍惜在學校的時間，變得更願意配合與學習相關的安排，她說:「特別是一、二年級同學，因為返學的時間有限，一回來對所有校園活動都好投入。當然，有某些小朋友的社交技巧需要加強。而高小學生，特別是五、六年級，因為留在學校的時間愈來愈短，也更加珍惜在學校的時光。」

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加強學習活動及取消考試

為了幫助學生加強學習能力及興趣，學校進行課程調節，首先是取消考試， 吳副校說:「除了五年級要呈分外，其他年級都取消本年度期終考試。當大家不是為了考試而進行學與教，老師透過進展性評估及日常教學回饋給學生，再根據學習進展作出調節教學，除此之外，學生可以有足夠的時間彌補學習技巧及掌握所學內容，而不是催谷老師要一定要一星期教一課；加上我們會在原有的校本教材上再按需要進行調節和分層照顧學習多樣性，更加針對性地根據學習進展而施教。」

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雖然考試是取消了，但學校會改用進展性評估，吳副校說:「我們可用兩個『O』來影容，第一個是O是『Occur in daily teaching』，即在日常教學當中發生，第二個O是『On-going』即持續進行；舉個例子：我們在課堂中與學生做的提問就是分層提問，這已是進展性評估之一，又例如我們很快地在課堂中做一個Quiz，也是進展性評估之一，或者叫學生拿著自己的作品做一個Presentation、 Project、討論，甚至同學之間進行的討論，也可以是進展性評估。」

而評分準則方面，吳曉靈副校長說:「我們會有自評、互評，讓同學與同學之間互相評估，學習評鑑及欣賞；例如上視藝堂時，同學會對著大家的分享自己的作品及創作思維和覺得自己作品可以提升的地方，而其他同學亦會作出評鑑，老師總會在課堂上鼓勵學生踴躍表達。」

愉快學習令家長也愉快

家長對於學校取消考試，大部分表示支持。吳副校說:「家長表示歡迎，只是六年級個別學生家長會擔心影響呈分，其實即使進展性評估，我們也是有成績單提供給學生。我們在整個教學過程中將科目內不同範疇、單元更加詳細地透過進展性評估，讓老師、學生、家長知道學生的強弱點及學習進展而調節教學。」

疫情之下，吳副校認為初小學生受到最大的影響，所以學校透過校本課程彌補停課時的缺失。她說:「除了不同的小組活動外，由於很多小朋友是獨生子女，在語文學習方面，我們會額外提供口語訓練，縱使現時已恢復實體堂，也會繼續於網上收集學生的口語錄音功課，按學生的學習進度添加或刪減學習內容，另外，校方盡量安排學生在戶外上體育堂及進行小息，希望小朋友可以在自然的學習環境中渡過愉快的校園生活。」

讓每個學生閃耀

過往吳副校長曾在不少著名國際學校、直資學校工作，看到很多學術成績優秀的學生及家長為了學位競爭激烈。「我們不追求做Band 1學校，我相信不同學校有不同定位，很多家長選擇我們是因為我們的愉快學習。而且我們班級不多，我們的老師出名關愛，對同學的名字及其性格品格掌握得好好。」

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「精英佔全球約10至15%，能力較遜的人佔約20至25%，全部加起來約40%，但中間那60%的人怎辦？其實這60%才是大部分家長的子女，也包括我自己的子女，如果所有機會都給予精英，又或者所有補底資源都留給最需要協助的那一批，那麼中間的學生怎辦？但如果我們可以教好中間的那批學生，給他們更多機會，中間的一批是可以往上移，變成精英。」

吳副校分享說：「中間的學生在優秀的學生面前可能未必願意發言或發問，我們會額外提供資源去培訓他們，例如小皇冠的小作家班，樂團表演等，我們的學生在班上更加積極踴躍表達自己，而優秀的學生有『嶺小大文豪』和口才班；另外，學校也樂於安排資源給有需要的學生，例如開辦補底班和抽離分層教學。」

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小一入學貼士

對於小一入學申請，吳副校長指：「如果疫情持續緩和，我們在第一輪面試當中，會以小組面見形式進行，約十個小朋友一組，觀察小朋友在參加互動遊戲時的表現，如果小朋友比較自我中心，不分享、不與別人玩、不說話，有些性格特點透過他們間的互動相處是可以看到。」

除此之外，學校亦著重學生的自信與表達，當完成首輪面試後，學校會安排進行第二輪家長面談，「我們會與家長傾偈，給他們一些育兒時會遇到的情景，例如：『小朋友放學喊住說有很多功課，家長會如何處理？家長忙完一天回家看到小朋友還沒有做完功課，會如何處理？小朋友在學校落選了班長，家長會如何輔導孩子?』主要是看看家長的教育思維與理念，同時又能在學校的家長分享小組及家長學堂方面準備新的教程，以便與家長共同成長。」

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嶺南大學香港同學會小學

地址:白田白田街33號

2021-2022年度網上課程簡介講座

日期: 2022年5月21日(星期六)

時間:

第一場 上午十一時至下午一時

第二場 下午二時至下午四時

2023－2024小一入學申請截止日期: 2022年6月26日