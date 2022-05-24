元元換白雪公主裙竟配驚嚇眼妝　媽媽引述李璨琛笑似「身中劇毒」

李璨琛囡囡李元元向來頭號公主迷，又喜歡化妝塗指甲油扮靚靚，即使在家中也喜歡穿著公主裙玩耍。元元媽媽今日（23日）分享照片，可見元元暫時放下最常穿著的Elsa及Belle公主裙，改著白雪公主裙，更化上「極具個性」的眼妝，令媽媽不禁在社交平台寫下「身中劇毒」四字。



今年4歲的李元元一向有顆少女心，不單是頭號公主迷，還喜歡各種誇張閃亮的首飾，又不時對著鏡子化妝，經常令媽媽哭笑不得。元元媽媽今日分享數張照片，可見元元暫時放下了IG出鏡率甚高的Elsa及Belle公主裙，改為穿著白雪公主裙，還風騷地擺出多款姿勢讓媽媽拍照留倩影。

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不過元元的眼皮上掃上一抹誇張的藍色眼妝，且由眼睫毛延伸至眼眉毛，非常搶眼，元元媽媽更引述李璨琛一話，笑指女兒似「身中劇毒」。這個極具個性的妝容引起網民熱議，紛紛留言笑指「白雪公主阿梅」、「公主吃了毒蘋果」、「個蘋果好毒下喎」、「小魚仙Ursula個妝黎」、「化到出神入化」、「七八十年代係咁樣化妝😂😂，阿梅今晚喺邊間歌廳表演啊」。亦有人稱讚元元年紀小小但化妝手勢不俗，「左右對稱👍大人都未必化到啦」、「你睇真d佢個smokey化行好，有紫有藍有層次，中間blend得幾好咁！可以做化粧師呀！」

即睇更多元元著公主裙靚相：



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元元鍾意扮靚同化妝

日前元元媽媽才分享元元以玩具化妝品化妝的片段，只見元元畫眼線時，完美演繹出港女「反白眼」及「擘大個口」的精髓，令一眾網民笑稱她觀察入微及扮嘢能力高，「李老母平日化妝係唔係都反晒白眼」、「對眼可以咁反真係好正，伸埋脷完全無違和感」、「點解可以成個眼珠唔見咗」、「我以為佢扮緊帶隱形眼鏡」。