端午節｜裹蒸糉熱量最高　營養師籲3歲以下小朋友只能淺嚐1、2口

端午節快到了，很多家庭都準備了不同的糉子過節。糉子的餡料豐富，又有不同風味，大人小朋友都很容易不知不覺過量進食。營養師羅列5款常見糉子的營養價值，並建議不同歲數小朋友的進食份量，3歲以下的幼童僅淺嚐1、2口為佳。



「家營營養中心」營養師張穎心（Stephanie）建議，小朋友吃糉的份量應按不同年齡處理，例如1至3歲的幼兒，可按他們咀嚼能力的發展，淺嚐一、兩口應節即可；3至6歲小朋友則可用糉子代替部分五穀，約吃4分之1個為佳；而6歲以上的小朋友則可以和大人進食的份量相若，每天可進食半隻而不少於1隻為上。

5款常見糭子的營養價值

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常見的糭子以裹蒸糭的熱量最高，份量和餡料也比其他的糉子為多，食用時要注意勿過量。Stephanie亦建議，如果想一家大細既應節，又食得健康，可以考慮轉用健康的食材製作糉子。

健康的代替材料及做法：

原理：

以瘦豬肉如豬柳代替五花肉；以瑤柱、冬菇、蝦米代替臘味提供香味。

做法:

1. 粽葉、綿繩洗淨備用

2. 糯米、糙米、開邊綠豆、瑤柱、冬菇、蝦米等分別浸水備用

3.豬柳切粒，加入蒜蓉、鹽、白胡椒粉、五香粉拌勻備用

4.將兩塊粽葉對摺成角，以次加入糯米、糙米及開邊綠豆，再放入瑤柱、冬菇、蝦米及豬柳，最後再加開邊綠豆、糙米及糯米

5.用綿繩綁緊固定，烚3小時至熟透即可