滴水｜樓下鄰居稱天花冒水珠　要求事主負責　網民撐：只是這現象

天花板為何會冒出水珠？有名網友就氣憤發文要「大家評評理」，指出樓下因客廳天花板有水滴，要他負責，氣瘋直呼「這惡鄰居把我們家當ATM」，貼文引來許多網友們為原PO說話，表示「這跟你無關阿」。



為甚麼天花板會「顯水滴」？

這名網友在Facebook群組「爆料公社二社」發文貼出由樓下住戶所拍攝的影片，影片中可見天花板有水滴，因此樓下住戶便要求事主要負責處理，對此事主感到非常不滿，認為鄰居把他當成ATM，於是上網查詢後推測，「這水滴的形成，潮濕跟塗料有關」，他也列出以下幾項有水滴的原因。

1、客廳區域沒有水管管道

2、樓下住戶天花板是木板隔+油漆

3、住的區域有點潮濕

4、這一星期都大雨不斷



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網友解答是「反潮現象」 漏水不會那麼分散

帖文也引來善心網友解釋：

．「感覺是嚴重的反潮，讓他找公正的抓漏師傅來看，或是找管委會」

．「這個不是滴水，這是室內反潮，他用的裝潢板品質差，不是你的錯」

．「反潮，老家沒有除濕機，下完雨隔天出大太陽就會這樣，嚴重時整間屋子的牆壁都流汗。」

．「這個是反潮，如果是漏水不會那麼分散」



專業網友：就是氧化鎂板 空氣潮濕就會吸水結露

也有專業網友篤定指出：

．「標準氧化鎂板無誤，我也是過來人，是板材會吸水，且水珠不易乾，不是純水，水滴摸起來手搓一搓會有黏感，而且曬太陽很久都不會蒸發」

．「這看起來就是氧化鎂板啊，空氣潮濕就會容易吸水結露」

．「氧化鎂反潮現象」



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專家建議若出現反潮現象 關緊南面門窗、開除濕機可緩解

根據華人健康網報導，生活魔法家陳映如老師表示，反潮現象是因為冷熱溫差過大所產生的反應。戶外暖空氣進入溫度較低的室內，就會遇冷凝結成小水珠。Ettoday曾報導，專家建議如果家裡出現反潮現象，吹起南風時，可以關緊南面門窗、開比室內低1度的冷氣、開除濕機、拖地或用抹布擦地並鋪上報紙、定期打開電腦等電器。

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