親子溝通｜與孩子的關係日漸疏離？6種關心問句讓子女重新親近你

年輕人常說：「讓爸媽知道我在幹嘛，他們只會擔心、只會反對！」「他如果不准我去，反而更麻煩，我還得瞞著他去」、「爸媽只會關注我的學業，其他我熱衷的事情在他們眼裡，都是浪費時間」、「加他們臉書太可怕了，他可能會去加我的朋友們！」



社會人常說：「我寧可說我在加班，也不想告訴爸媽我去幹嘛」、「我哥（姊）結婚了現在不用回家陪爸媽吃飯，就剩我了」、「在外面租房蠻貴的，但真的可以多點自己的空間啊！」、「我也不是不愛他們，但真的很容易吵起來！」

想孩子更親近你、信任你？必先拋掉批判式關心，試改用以下6種問句重建良好親子關係。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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給父母，如果可以的話……

1. 了解年輕人的忙甚麼，多用開放問句。

少用「批判式」或是「隱含著批判的問句」，例如：「你最近周末在忙甚麼啊？」，但別問「你不覺得你最近很少回家嗎？」

2. 表達自己的期待時，多多正向表述，少用苦肉計。

例如：「你上次說有個餐廳很推薦，適合我們全家一起去嗎？」少用：「你一天到晚都跟朋友聚餐，很少回來陪爸媽，爸媽都要老了。」

3. 談期待不要一直提到錢，一碼歸一碼。

例如：「我們全家沒有一起去看過雪耶，你想不想去？」少用：「你還不是因為住家裡，才能省錢，然後和朋友去滑雪」、「你如果跟我們去玩，老爸幫你出錢，你跟朋友去，我是不可能贊助你的」

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4. 談家庭傳統，就事論事，不要強迫複製自己的生長經驗。

例如：「你如果不想學這個，那你以後想做甚麼呢？」、「我們可以挑一個周末回奶奶家拜拜，你哪個周末比較有空？」少用：「我以前根本沒得選！」、「你現在的資源這麼多，哪像我以前小時候很窮」、「我以前是每個周末都要回奶奶家，你現在只是偶爾回去……」

5. 只談論現場的人，不要牽扯不在場的人。

例如：「我發現你這個月常常在外面聚餐，錢會不會花得比較兇？」少用「（以媽媽的身分問）爸爸覺得你花錢花太兇，你稍微想一下」、「你去跟妹妹講，叫他接電話。」

6. 少做比較，少講氣話，少說「我都是為你好」。

因為這三種都是人之常情，但是都對事件本身「沒有幫助」，反而只會火上添油，讓聽的人更加抗拒，反而像是你在貶低對方，擴大解釋，情緒勒索。如果雙方情緒高漲時，先暫停一下。

年輕人逃避、隱瞞，不是忤逆，只是挑一條比較暫時相安無事的路。先認知雙方都沒有惡意，是很重要的開始。為人父母的，都是為了兒女好，都想好好親近兒女，不防試試這六個方法。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】