親子活動｜滑板車早已失寵？即學4大要點　教懂孩子怎踩單車

孩子們學習踩單車時會經歷幾個不同的階段：學習如何平衡，如何剎車和如何踩腳踏等，立即讓孩子體驗如何更容易掌控平衡技術吧！



教導孩子踩單車的4個要點（按圖了解）

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1. 如何掌控單車

．選擇合適的單車和調整至適合的高度 （孩子背部應該是直的，雙腳平放於地板上），讓孩子能輕易坐在座墊上

．先讓孩子坐在單車上，告訴他們腳踏、剎車等位置

．然後告訴孩子踩腳踏和剎車的目的（因為是踩腳踏能使輪子轉動和剎車能把輪子停止轉動），讓他們知道如何掌控它



最佳的剎車方法：

．同時使用前後剎車來減慢單車的速度（最佳做法：剎車時將身體往後移，這可減低身體向前飛出的機會）

．前剎車：制動力較強，可以在短距離內減速（如果使用的力度過強便會有機會做成翻車）

．後剎車：制動力相對頭剎車的力度較易操控和柔和（如果使用的力度過強便有機會鎖著輪胎使單車後方位置失去平衡力）



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2. 如何讓單車保持平衡

如孩子年齡超過3 - 4歲且從未使用過平衡單車，則可嘗試從其單車上卸下腳踏，將其變成自製的平衡單車。這是一個很好的方法來幫助他們較容易學會找到他們的平衡感，向他們解釋踩單車需要望向想去的那個方向，若然孩子踩單車時望向地面，這是很容易從單車上摔下來。他們明白了這些保持平衡的概念後，下一個需要增加的因素就是速度

3. 讓孩子自己掌控單車

關鍵步驟：

Step 1：提醒他們把腳放在腳踏3點鐘位置，且眼要望向他們想去的地方(盡量不要望向較近的地面)

Step 2：試試跟他們說「1 > 2 > 3 > 踩 」

Step 3： 當他們停腳時，應提醒他們一直踩，給他們節奏：「踩、踩、踩！」

Step 4：讓他們在單車公園內練習



4. 讓他們在單車公園內練習

轉向：讓他們繞過障礙物 或 在障礙物前轉向指定的方向

停車：讓他們停在障礙物旁



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