四肢發達、頭腦簡單是錯的！小朋友每周運動時間達標提升5大能力

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-07-06 07:00

四肢發達、頭腦簡單，彷彿身體的營養只能提供給其中一處茁壯成長，然而這是一個錯誤的觀念！近日美國有研究發現，小朋友的身體活動和大腦的發展成正比，也即是身體活動愈多、大腦就愈強！而小朋友每周活動達這個時間，更能增長注意力、感覺和運動處理、記憶、決策和執行控制的能力，同時BMI亦會對大腦有負面影響，而有規律的體育活動則可減少這些不良的發展。

研究摘要：

美國波士頓兒童醫院分析了近6千名9至10歲小朋友的磁力共振成像圖，又向他們的家庭收集了兒童的體育活動參與數據、BMI指數，以及一些可能影響的調整因素，例如早產、青春期狀態、性別和家庭收入等等。結果發現，身體愈多活動，大腦也都愈強，負責決定大腦功率和適應環境能力的大腦迴路會更壯健、更有組織和靈活。

報告表示，大腦就像一張網，由不同強度的連結把大腦區域連接起來，將資訊傳遞到大腦不同的部分。身體活動和積極的全腦網絡特性息息相關，影響其反應連接的效率、穩健和大腦區域的聚集。

身體活動和大腦發展息息相關，不是坐定定才聰明啊！（資料圖片）

研究顯示，小朋友每週活動至少60分鐘，不限於次數，對大腦迴路都有正面影響，提升學習和推理能力，尤其是注意力、感覺和運動處理、記憶、決策和執行控制，如計劃、協調和控制行動和行為的能力。此外， BMI 增加卻會對大腦迴路產生不利影響，不過規律的體育活動可以減少這些負面影響。

研究人員指出，在青春期之前，孩子許多大腦功能仍在發育，可能會受到許多風險因素的影響，而透過足夠的身體活動對整個大腦區域的成長過程產生保護作用。而他們認為，最重要的不是孩子們參與甚麼活動，而是他們的態度是否積極。

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