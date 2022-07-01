二手煙｜鄰居食煙飄來煙味　事主苦惱怎驅散　網民建議3方法改善

千金難買好鄰居，不受歡迎的惡鄰的行為像是衛生習慣不佳、常發出噪音、佔用公共空間等，都令人不勝其擾。倘若同棟或隔壁棟的鄰居是個煙民，在陽台、浴室、樓梯間抽煙，導致煙味飄到自家來，也相當讓人頭痛。



早前有網友在群組「裝潢DIY研究室」發問，因為住家左邊和樓上住戶是老煙槍，每天不定時會在露台抽煙，只要一開窗就會聞到濃濃的煙味，幾經溝通仍沒有改善，因此事主想在露台鐵窗外加裝PC板（塑料板材）。她問：「想要空氣流通，請問怎麼遮法最好呢？」

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網建議：加裝排風扇和電扇

底下網友則是建議，加裝排風扇並用電扇向外吹：

．「消極處理辦法是氣窗的地方裝排風扇，然後室內開空氣清淨機」

．「排風扇+1 然後我覺得這已經是積極作法了」

．「露台屬於私人空間，所以....消極的作法就是用工業電扇往外吹，然後開後露台的窗製造對流通風」

．「除了裝抽風扇，不然應該沒救了吧。我家也是這情行，也不知道是哪飄過來的」

．「維持屋內正壓，氣流從露台出去，煙味自然進不來，不是開風扇就是裝抽風扇」

．「無解，就算是裝氣密窗，隔壁住戶在他家客廳抽煙，氣密窗緊閉，門關上，也是聞得到煙味，因為味道是會透過門縫進來的（我個人以前的居家經驗）」



私領域不列入禁煙 情節重大可求償

也有網友建議直接檢舉，不過據台灣的法律百科指出，像鄰居在個人的浴室或露台抽煙，屬於住戶個人所有的私領域，一般規約可能不會把它列入禁煙的場所。但是如果情節重大，已經超過一般人所能容忍的程度，嚴重影響其他住戶的生活品質、精神健康，構成對其他住戶的居住安寧權侵害，受二手煙妨害的住戶得向吸煙者請求精神上的損害賠償（慰撫金），並禁止吸煙者再將二手煙侵入他人的居家環境。

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