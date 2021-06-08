深夜傳來孩童號哭鄰居憂虐兒　警察到場查問才驚覺是一場烏龍…

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-06-08 09:00

因層出不窮的虐童案件，養成大家非常機警與熱心，若有聽到鄰居傳出太頻繁的孩子哭叫聲，便會想報警上門了解情況，寧願是自己想多，也不要錯失一次可能挽救孩子性命的機會。

相關文章：女兒同學抱恙仍前來生日會 媽媽問對方家長為何隱瞞卻反而激親…

+ 3 + 3 + 3

台灣內埔警分局新北勢所早前深夜11時接獲民眾報案，指稱一處民宅突有孩童狂哭不止，疑有家暴。由於涉及「八大關懷族群」的兒童受虐事件，警方不敢大意，立即聯絡執行線上巡邏勤務的警員趕往處理。

經檢查並無家暴跡象，仔細詢問原來孩子被要求「收拾玩具」

而警方急忙趕到現場敲門，應門的4歲黃童祖父一臉狐疑，並表示，「沒有家暴，沒有體罰，只是睡覺時間到了，要小孩收完玩具，但他不肯所以哭鬧，怎麼安撫都無效」。一旁的祖母也表示，屋內屋外都是玩具，他們希望孫子養成每天自己收拾玩具的好習慣，兩位老人家都為驚動到鄰居與警察感到非常抱歉。

警察細心檢查孩子，再確認並無任何傷勢後，體恤隔代教養不易，並向孩子說，「我們一起收」；並借機教育他：「很晚了，你要上床睡覺；那玩具是不是也要回到自己的家？」孩子聽完警察叔叔的話，便都把玩具送回收納盒。之後警方表示，自己家中也育有一子，很能理解爺爺奶奶照顧孩子的不易，也希望日後孩子能聽爺爺奶奶的話，乖乖收拾玩具。

相關文章：教養｜提醒女童別在商場梳化上跳 對方媽媽不滿：哪個小孩不跳？

+ 5 + 5 + 5

其實不只是隔代教養，收玩具是每一位照顧者在育兒路上都會遇到的魔王關卡，而原本家中為孩子規劃的遊戲區，也隨着玩具的日益增加而無處堆放。看了煩躁外，孩子又不願意收玩具，通常都會讓人有把無名火，親子之間關係緊張，但以下推薦6個小方法，輕鬆讓孩子愛上收拾玩具！且讓孩子學會主動收拾自己的物品，除了能建立孩子的責任感，對孩子的自主能力與自信心的培養也是相當重要的機會。

1. 別訂立太高標準

孩子的專注力短，無法長時間進行同一件事，儘量將孩子收拾玩具的時間控制在15分鐘內為佳。此外，孩子的肌肉發育尚未完全，沒有甚麼力氣、體力也有限，因此沒辦法做得太完美，只要孩子能收拾完畢，家長就應給予認同。

2. 讓玩具成為孩子的朋友

玩具是孩子成長時的好夥伴，也是各個年齡層的孩子激發想像力的重要媒介。收拾玩具的時候，家長可以告訴孩子：「玩具回家的時間到囉，不要讓玩具在外面流浪。」除了培養責任感，也教會孩子愛惜玩具，不隨便丟棄。

3. 把收拾變成一場遊戲

孩子無法做好收拾，通常是孩子無法理解大人分類的規則，這時候不妨讓孩子練習自己分類，從中學習辨識物體，找出各個物體的相似與相異點。家長也可在過程中融入遊戲，例如讓孩子擔任火車頭，載着玩具回他們的家。

4. 建立規矩耐心提醒

整潔的環境，必須從建立規則做起，家長可和孩子約法三章，玩具的數量不得超過現有、原有的收納容器大小，只要多買1樣東西時，就要淘汰現有的1樣，讓孩子學習控制慾望。

相關文章：我數到3、再這樣我要生氣了！ 10句說話做媽媽的一定曾說過

+ 21 + 21 + 21

5. 利用音樂建立暗號

孩子在剛開始學習收拾時，往往顯得不情不願，家長可透過播放孩子喜歡的音樂當作「收拾時間」、「玩具回家」的暗號，不但可以一邊唱歌一邊整理，也讓孩子覺得收拾是一件快樂的事。

6. 家長以身作則

當家長自己也是一個不會物歸原位的人的話，孩子通常也會有樣學樣，若希望孩子成為一個有自主能力、責任感的人，家長也要做出充分的榜樣，讓孩子在不自覺中學習家長的典範。

相關文章：教師休假時不可讓自己孩子吃牛肉漢堡？ 怪獸家長投訴：不良示範

+ 4 + 4 + 4

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：4歲娃深夜大哭，鄰以為家暴報案！隔代教養不易，警上門機會教育：夜深了，你要睡覺也要讓玩具回家】