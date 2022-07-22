中暑｜孩子輕微中暑　除多喝水還可怎辦？「一原因」比大人易中暑

夏天天氣炎熱，大小寶寶及大人都可能會中暑，然而，幼兒因體積小，與環境接觸的體表面積大，所以更容易受環境溫度的影響，那麼，當寶寶出現輕微中暑症狀時，該如何處理呢？



若是長時間處在高溫、悶熱環境，大小寶寶及大人都可能會中暑，然而，幼兒因體積小，與環境接觸的體表面積大，所以更容易受環境溫度的影響。

孩子若輕微中暑該怎麼辦？（按圖了解）

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中暑徵兆及成因

倘若中暑，寶寶會出現臉部發燙、膚色紅潤，但觸感乾燥，伴有煩躁不安、哭鬧，呼吸及脈搏加速等症狀；嚴重時，可能會有四肢無力、活動力不佳、暈眩、抽搐，甚至昏迷的狀況發生。

很多爸爸媽媽可能會利用家中哥哥姐姐放暑假，帶着全家大小一同出遊，如果家中剛好又有個小寶寶，就要特別注意中暑的問題。中暑的發生多半是因為長時間處在高溫、濕熱、無風的環境，例如：塞車時坐在車內、沒有遮蔽物的遊樂區等，就容易造成身體排熱不正常，引起中暑的現象。

輕微中暑時，該如何處理？

如果孩子出現的症狀比較嚴重，有明顯不適，或出現高燒時，就要趕快就醫治療，以免發生熱衰竭等危險，如果寶寶只是太熱而稍有不舒服，那麼可採取以下方法來緩解：

1. 帶到涼爽地點

先把寶寶帶到涼爽、有遮蔽的地方，幫寶寶寬衣解帶並搧風。避免再帶寶寶到炎熱的地方。

2. 用濕毛巾擦拭身體

利用溫涼濕毛巾擦拭寶寶的身體，或以溫涼毛巾敷在寶寶身上，幫助寶寶排熱。不建議使用冰水，因為冰水會使皮膚血管收縮，導致血流受阻，反而無助於散熱。

3. 補充水分

餵寶寶多喝一些冷水，讓身體補充足夠的水分，必要時可補充電解質，但有嘔吐或意識不清時，則勿強迫給水。

4. 觀察

如果寶寶休息過後，體力、氣色恢復正常，應該就沒有甚麼問題，如果寶寶還是活動力不佳、有不舒服的反應，最好還是就醫檢查。

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預防中暑8Tips

夏天出遊，不管大人或寶寶都別忘了要做好防曬的動作，防曬時，不妨掌握以下8個防曬技巧：

1. 撐傘

2. 戴寬邊的遮陽帽

3. 穿淺色衣服

4. 避免在上午10點～下午2點走在大太陽底下

5. 別忘了多幫寶寶補充水分

6. 不要讓寶寶穿了過厚的衣服

7. 如果天氣炎熱開車時，要盡量開車內冷氣

8. 不要長時間待在不運轉的車子裏面



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子輕微中暑怎麼辦？8招預防寶寶中暑！】

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