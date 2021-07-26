天氣酷熱孩子正餐毫無食慾？　附多喝水外營養師更有5大飲食建議

炎炎夏日，不僅讓大人感到心情煩躁，甚至還會減低小孩的食慾。事實上，環境溫度的變化的確會影響人吃喝的胃口，就像天氣冷我們會想吃東西補充熱量；天氣熱當然也可能看到食物卻吃不下。本文將剖析小孩天氣熱沒食慾的原因，以及父母可以做的五個改善方法，要注意的包括孩子在戶外活動的時間、飲食技巧與食譜建議等。

文：黎佳燊 醫學審稿：台灣蘇奕安營養師



孩子在夏天食欲差怎樣讓他們吃多一點？（按圖了解）

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低活動量造就低食慾

多數人可能會認為，低食慾的主要原因是排汗所造成的悶熱和不適；但事實上活動量下降才是影響食慾的主因。來自台灣的蘇奕安營養師解釋，由於「吃」在提供身體熱量的同時也會產生熱，幫助身體調節體溫，醫學上叫做攝食產熱效應（Diet induced thermogenesis），所以我們在冬天的時候會吃得特別多；天氣熱的時候就吃得比較少。

為了躲避酷暑，我們往往會選擇待在室內吹冷氣、減少活動量，如此一來，身體沒有燃燒熱量就無法促使大腦激素發出訊號刺激食慾，我們自然不會想要進食補充熱量，導致低食慾。此外，水分補充不夠，或長時間窩在冷氣房，造成身體缺水，亦會影響身體代謝的速度，造成腸胃蠕動、唾液等消化液分泌失衡，間接影響食慾。

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喝水多寡影響食慾

問及多喝水能否改善食慾，蘇奕安表示，水喝得不夠或喝太多，都會抑制食慾。飲水訣竅在於分次喝，建議一次喝一杯水，容量約 240 ml。不過，考量到每個人的飲食習慣不同，所需攝取的水分也不盡相同，其他因素還包括年齡、體重、活動、環境溫度等，但一般人每天需飲用的水至少要有 1000至2000 ml，兒童的話則可以 40 ml/kg 來計算，假設小孩體重 30 kg，則每天至少飲水 1200 ml。

蘇奕安特別提醒讀者，身體水平衡不是一個定值，論身體的總水量，大致可分成三大比例：

- 60%：每日飲用水

- 30%：食物中的水份

- 10%：身體新陳代謝所產生的水



另外，父母也要留意孩子活動的時間和強度，原則上，每次運動 30至60 分鐘就要補充一次水分，若是戶外活動，儘可能挑早上9點前，或下午4點後的時間，遇大太陽或高溫時段，則可選擇室內進行運動。

夏日飲食 5 建議

關於夏天飲食的建議，以下提供5個方法給各位父母參考。

1. 多吃蔬果和開胃料理



夏天可少不了清爽可口的當季蔬果，爸爸媽媽可以選擇在小孩的餐間互相搭配，促進腸胃活動，建議的蔬菜量為2到3個拳頭大（或1碗半的量，約3份）；水果的量則是2個拳頭大。此外，也可善用味道酸甜的食物，搭配簡單的烹調手法，像是涼拌或糖醋，藉此創造多元口感。

2. 烹調變化



我們吃東西不僅是刺激舌頭而已，還會受到視覺、聽覺、嗅覺其他感官影響，尤其對小孩而言，食物顏色的豐富多元有助刺激食慾。

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3. 少量多餐



父母請別逼食，可依小孩的活動時間，進行餐點分配，除了三餐以外，可另設茶點時間。同時，也要觀察小孩的飢餓狀況，並調整用餐時段。

4. 少喝含糖飲料



夏天一杯手搖杯或冰品，這是大人小孩的最愛，但對正處發育階段的孩子來說，要小心這些飲料所含的精緻糖量，不小心攝取過多恐影響孩童健康。另外要注意的還有運動飲料，雖然它能補充電解質，但其糖量很高，建議先稀釋再給孩子喝，也可考慮吃其他電解質食物，像是水果、蔬菜、堅果，以及乳品。

5. 舒適用餐環境



飲食品質不單只關乎食物營養，用餐環境也會影響食慾。父母可以設計一個舒適餐桌氛圍，並陪同孩子一起吃飯，能幫助他們有更好的食慾。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：夏天熱到吃不下？營養師教你改善小孩食慾不振】