教養｜要子女罰企非企越耐越收效　懂小孩心理的罰10秒已見效果

讓孩子罰站不用罰太久，罰得越久問題也越多！若爸媽懂得罰站的藝術，只要10秒鐘就可以輕鬆解決問題。



讓孩子罰站罰越久問題越多？（點擊了解）：

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相信很多爸爸媽媽都會有這樣的疑問，請孩子去旁邊罰站到底要站多久？畢竟沒有明確的研究數據證明多久的時間才是最有效的，於是許多家長會以時間劃分的方式來做計算，2歲的孩子站2分鐘，3歲的孩子站3分鐘，5歲的孩子站5分鐘，以此類推。

孩子長時間罰站．易衍生6問題

假如您今天是用年齡的推算方式，那麼我就會反問您，請問您今年幾歲？您要不要去旁邊站一次讓我們看看，您就會發現隨著罰站的時間越久，孩子衍生的問題就會越多，長時間罰站最常見的6個問題：

1.孩子早已站沒站相了



長時間的久站，最後的結果，孩子早已經站沒站相，這時伴隨而來的往往都是家長的怒吼聲：「叫你站好是聽不懂喔」、「給我貼牆壁站好」、「你是不會站好嗎」等。

久站的目的是要讓孩子體驗肌肉酸痛所帶來的不舒服感，藉此記住自己犯下的錯，但別忘了，您無法隨時限制孩子的行為，孩子勢必會扭動身體來緩解姿勢上的疲累，最後孩子記住的只是如何讓自己輕鬆罰站的技巧。

2.孩子已經在原地玩起來了



罰站是一件很無趣的事，當時間過長，孩子往往都已經在罰站區域自我娛樂起來，這時就會聽見家長的憤怒聲：「你還敢給我玩咧！給我站好，不然我等一下棍子就拿出來。」

罰站的目的是要剝奪孩子的權力，禁止參與任何活動，但您無法制止孩子的想法，當孩子感到無聊時，勢必會激發想像力與創造力，讓自己沉浸在幻想的世界裡，看似在罰站，心早已不在原地了。

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3.孩子已經站到不耐煩又再度暴怒起來



罰站需要的是耐心，只是再好的耐心也經不起長期間的消磨，最後聽到的可能就是孩子大聲的咆哮聲：「是要站多久啦」！

當孩子越站越不耐煩，可能就會把氣出在罰站區域周邊的物品上，甚至做出口無遮攔的行為，原本希望孩子有省思的能力，最後搞得好像都是大人的錯一樣。

4.孩子早已忘記被罰站的原因在哪



罰站是要讓孩子知道為何被處罰，但孩子往往都只記得自己想記的，長時間的久站後，當您詢問孩子為什麼被罰站時，孩子用一臉無辜的表情回應：「我也不知道」，聽到這樣的答案，您不會爆血管嗎？

假如孩子一開始就已經搞不懂自己為何被罰站時，那麼再長時間的罰站有意義嗎？最後只是消磨時間，問題依然沒解決，一樣的行為下次還是會再犯。

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5.長時間的久站．孩子已經昏昏欲睡了



罰站需要的是體力，長時間的久站，很容易把孩子的體力消磨殆盡，最後孩子就會像個不倒翁一樣，站在原地晃來晃去。

罰站是要讓孩子有省思的機會，當孩子站到昏昏欲睡時，您覺得孩子還有能力做出反省的表現嗎？這時您應該更要擔心孩子的安危吧！

6.長時間的久站．讓孩子擔心回不來而出現拉鋸戰



罰站就是一種限制，過長時間會讓孩子誤以為回不來，就會做出保護自己的反抗舉動，例如：死命拉著門把，或是賴在地上不起來，最後演變成持久的拉鋸戰。

假若發展到這個局面，您已經不是在處理原先發生的問題，而是製造出新的麻煩，甚至接下來的罰站過程，您還要隨時擔心孩子會逃跑。

罰站的目的應該是在解決問題，但有趣的是，久站的結果，似乎都是增添爸爸媽媽更為火大的新問題！

讓孩子罰站10秒鐘．就能看見效果

罰站到底要多久才最適當呢？您可以嘗試讓孩子罰站10秒鐘，就能看見效果了！為什麼！？

1.被剝奪所帶來的焦慮感．就已經具備處罰的效果



當孩子的權力被沒收的那瞬間，勢必會湧現焦慮的情感，焦慮本身就是一種不舒服的感受，當您要求孩子罰站的當下，孩子就已經因為焦慮接收到處罰的效果，只是焦慮會隨著時間而適應，長時間的罰站，效果必然會變差，孩子就會變成一副無所謂的樣子，處罰就變得蕩然無存。

2.罰站的目的是要解決問題．而不是製造新的問題



10秒鐘一到，我會到孩子的身旁詢問剛才發生的事，趁著孩子記憶猶新的時候，引導孩子描述行為，認識自己的問題，當孩子據實回應就可以回到座位。由於被暫停會帶來焦躁不安的情緒，孩子為了不想再遭遇一次，回到座位後，往往都會乖上一小段時間，表現得比原先還要好，這不就是我們要的嗎？

3.建立溝通的管道．塑造正確的行為表現



當孩子有了溝通就可以回來的經驗，下一次被罰站，就會降低不必要的反抗舉動，這時您就可以避免新的問題發生，孩子也較願意面對自己的錯誤行為，並懂得用溝通來解決問題，您也有機會教導孩子正確的行為模式。

當然這項策略不見得適合運用在所有的孩子身上，只是10秒鐘的目的是要讓孩子知道他怎麼了，而不是忘記他怎麼了，看似處罰的背後，最終的意義還是在教導孩子正確的行為處理方式。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：罰站處罰孩子沒效！小孩暴怒、拉鋸戰、站沒站相…絕對是你沒學過「10秒鐘罰站藝術」】