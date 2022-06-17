教養｜怎讓獨生子女學會分享？父母應多示範　培養出2大高EQ態度

大環境不好，大家都不想生小孩，就算有也是生一個就覺得足夠。獨生子女越來越多，也漸漸凸顯出大家對獨生子女的刻板印象，認為獨生子女就是比較自私、無法學會分享。難道「學分享」一定要靠手足才能學會嗎？



心理學家指出，有些家長常抱怨「家裏沒有其他的小朋友，沒有學習對象」，事實上，家長就是家庭的一份子，就是孩子的學習對象，除了示範之外，父母還應該協助讓孩子清楚說出自身的感受，而不是只有尖叫與哭鬧。

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就算沒手足，家長也可以教導孩子如何表達情感

心理學家表示：「語言是孩子理解周遭世界、自我經驗和情感的主要方式，一旦可以將想法和感受，以語言表達出來，就是對外溝通的一大進步，進而解決問題，協商衝突。 家長應該多多訓練孩子，時時練習表達自己的想法、感受與經驗，唯有如此，在遊戲、互動或遇到衝突時，孩子才能以語言反應，而不是以叫鬧、推搶，甚至咬人等行為表達感受。」

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從日常生活，就讓孩子學會等待

也因為生活中沒有其他手足，需要讓孩子深刻感受到「輪流」、「等待」的概念，家長也可以利用日常生活的經驗讓孩子學會等待。例如，寶寶大叫着「吃！布甸布甸」，媽媽應該一邊準備、一邊地說「媽媽正在開，要等喔」、「再等一下就好」，經過一次又一次地練習，孩子有了親身、真實的等待體驗，下次至公園玩溜滑梯，就願意在一旁等待。

此外，在家庭生活中，多多營造輪流的機會，像是，「你吃1顆維他命糖」「爸爸吃1顆」「媽媽也要吃1顆」，「你再吃1顆」「換爸爸吃1顆」「媽媽再吃1顆」，只要是孩子喜歡且又不專屬於他的，都可以做為練習輪流的對象。

心理學家強調，透過一次次地輪流和交換的學習，孩子親身體驗分享的趣味後，最後就能學習了分享行為，小朋友就能與其他孩子和平相處，不再是旁人眼中的白目暴力小孩。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：獨生子女真的學不會分享？心理師：「家人就是孩子最好的學習對象」】