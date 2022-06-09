育兒｜怎訓練孩子獨自睡？別因哭鬧便心軟　親和6招擺脫分離焦慮

有些父母們往往會在小孩2~3歲時，訓練他們晚上自己睡，但卻時常遇到小孩不願睡覺、常常下床找爸媽，或在床上哭着討抱抱等問題。小孩通常大約在9個月大時，會開始出現分離焦慮（Separation anxiety），他們會希望在睡前或是睡覺時，可以和爸媽待在一起。究竟該如何訓練小孩可以乖乖睡在自己的床上，一夜好眠呢？以下提供6種方法供參考。

文：張雅惠 醫學審稿：台灣醫師賴建翰/Hello醫師



6個訓練孩子獨自睡覺的方法（按圖了解！）

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1. 建立小孩的睡前常規

建立常規可幫助小孩乖乖睡覺，例如每晚在睡前為孩子唸一本故事書、睡前要避免大聲說話或玩遊戲，也別讓孩子看手機、平板或電視等螢幕。

2. 調整小孩的睡覺時間

如果每次都要花很長的時間才能哄小孩入睡，有可能是太早讓他們上床睡覺了。先觀察小孩的平均入睡時間是幾點，若從躺下來到睡着需要至少30分鐘，就稍微延後就寢時間，他們就較容易有躺下來就睡覺的習慣，一旦他們開始較容易入眠時，再漸漸提早上床的時間，直到理想的就寢時間。

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3. 為孩子開盞小夜燈

光線可能會影響睡眠品質，但若是在遠離床頭的牆角，就幾乎不受影響，還可讓小孩感到更安心和舒服，因為有些孩子會害怕完全的黑暗，因此，就為孩子們開盞小夜燈吧！

4. 關燈前的檢查事項

在關燈之前，請檢查小孩是否已經上過廁所、刷牙或喝水等，這樣可減少在關燈後，孩子因為有上述的需求而哭鬧。

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5. 對小孩說些安撫的話

離開小孩床邊之前，父母們不妨可以說些安穩孩子心情的話，例如「好，該靜下來好好睡覺囉！」或是「晚安，爸爸/媽媽愛你喔！」等話。

6. 給小孩一張「呼叫券」

父母們在嘗試了以上的方法之後，如果小孩還是不斷吵着要找您，這時候請不要回應或予取予求，不妨試着給孩子一張「呼叫券」，只能使用在可接受的條件下，才過去安撫小孩，例如小孩想喝水或是討爸媽親親，不可以用在想吃零食，或是玩玩具不想睡覺等情況。當呼叫券被用掉之後就要收回來，讓小孩知道只有一次機會，需要好好珍惜利用。

請記得，除非是小孩生病或近期生活有些變故，使他們感到害怕等，否則請別因為哭鬧漸漸大聲，就去關心他們，這樣小孩會覺得，只要哭鬧夠久或夠大聲，就能引來爸媽的關切。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：返老還童？心智年齡倒退嚕3原因】

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